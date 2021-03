Muldental-Triathlon in Grimma: Am Mittwoch wird’s teurer

Grimma

Der 16. Muldental-Triathlon soll am 18. Juli in Grimma über die Bühne gehen. Die Anmeldung ist geöffnet unter www.muldental-triathlon.de, teilte am Montag der Verein Sportfreunde Neuseenland als neuer Veranstalter mit. Am 31. März gebe es bei der Teilnahmegebühr einen Preissprung, schnell sein lohne sich also.

Neuer Titel-Sponsor für Sport-Event in Grimma

Mit neuem Titelsponsor, dem Chemnitzer Energiedienstleister „eins“, starten die Sportfreunde Neuseenland in die Vorbereitungen des diesjährigen Triathlons. 2020 war er aufgrund der Pandemie abgesagt worden.

„Wir haben eine neue Webseite, ein neues Design und eine neue Distanz, den Sparkassen-Super-Sprint“, informiert Vereinsvorsitzender Henrik Wahlstadt. Es fühle sich eigenartig an, unter den momentanen Bedingungen ein Sportevent zu organisieren. „Aber durch die Pilotprojekte in Tübingen und in Oberwiesenthal und durch den Anstieg der geimpften Personen sind wir zuversichtlich und glauben fest an die Durchführung im Juli.“

Es geht durch Grimmas Straßen. Quelle: Frank Schmidt

Wie gewohnt, gehen die männlichen und weiblichen Thriathleten der zweiten Bundesliga an den Start. Darüber hinaus können sich Profis, Teams und Familien für die Sprintdistanz anmelden. Für Anfänger gibt es die Super-Sprint Distanz mit 350 Meter Schwimmen, 9,2 Kilometer Radfahren und 2,2 Kilometer Laufen.

Verein übernahm die Zügel vor eineinhalb Jahren

Vor anderthalb Jahren übernahm der Sportfreunde Neuseenland e.V. den traditionsreichen Muldental-Triathlon. „Grimma ist eine tolle Stadt und der Triathlon hat sich zu einer echten Kult-Veranstaltung etabliert“, wo Wahlstadt. „Wir hoffen, dass uns die Fans treu bleiben und wir den Triathlon im Sinne von Hans-Peter Bischoff positiv weiterentwickeln können.“

Am 18. Juli soll der Muldental-Triathlon 2021 über die Bühne gehen. Quelle: Verein

Von LVZ