Muldentalbahn liegt brach: Colditzer erhöhen Druck aufs Land

Colditz

Die Stadt Colditz möchte gemeinsam mit der Nachbarkommune Rochlitz den Betrieb auf der stillgelegten Strecke der Muldentalbahn aktivieren. Dabei fühlen sich die Kommunalpolitiker vom Land Sachsen im Stich gelassen.

Jüngst hatte sich Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) über aus seiner Sicht mangelhaftes Engagement des Freistaates bei der Forcierung des Projektes beklagt. Wörtlich sagte der Rathauschef, dass Landrat Henry Graichen im November um eine verbindliche Zusage zu einer Beteiligung des Freistaates gebeten hätte. Vorerst gehe es um eine Studie zur Ermittlung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie der Betrachtung der Betriebskosten. Dass nicht einmal eine Eingangsbestätigung eingegangen sei, frustriere die Beteiligten. Umso mehr, da eine grobe Vorstudie zur Kosten-Nutzen-Erhebung bezüglich der Wiederbelebung der Strecke zum Faktor 1,8 gekommen sei, was einem sehr guten Ergebnis entspricht.

Akteure stehen im engen Austausch

Auf LVZ-Anfrage teilte das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Person von Referentin Kathleen Brühl unter Bezugnahme auf das erwähnte Landrats-Schreiben mit, dass ihr Fachreferat in einem engem Kontakt und Austausch sowohl mit dem Landratsamt als auch dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) stehen würde.

Es werde nach Abschluss dieser Gespräche „zeitnah“ über das weitere Vorgehen entscheiden. Mit der vom Colditzer Bürgermeister erwähnten „Vorstudie“ sei das Ziel verbunden gewesen, eine Entscheidungsgrundlage für die Beantwortung der Frage zu schaffen. Erst dann werde entschieden, ob die Idee vom Schienenpersonennahverkehr auf dieser Strecke grundsätzlich weiterverfolgt werde. „In seinem im November an das Ministerium geschickten Schreiben äußerte Landrat Graichen seine Bitte, eine weitere vertiefende Nutzen-Kosten-Untersuchung finanziell zu unterstützen“, bestätigte Kathleen Brühl.

Erfolgreiche Unterschriftenaktion

Dass dies geschehen wird, darauf hofft auch Wolfram Eismann, Fraktionsvorsitzender des Bündnis Zukunft im Colditzer Stadtparlament, der eine im vergangenen Sommer initiierte Unterschriftenaktion pro Muldenbahn mit unterstützt hat. „Langfristig wird nichts am Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehr vorbeigehen. Und wenn zudem wie in diesem konkreten Fall die alten Gleise noch vorhanden sind, dann ist es geradezu eine Notwendigkeit“, so der Stadtrat, demzufolge besagte Unterschriftenaktion einiger Erfolg beschieden war. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollen die Listen in Dresden übergeben werden.“

