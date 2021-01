Muldentaler Narren gehen Online

Grimma/Trebsen/Dürrweitzschen

Lachen soll bekanntermaßen der Gesundheit zuträglich sein. In Zeiten einer weltweiten Pandemie wäre es folgerichtig umso wichtiger. Und Stoff, um das Zwerchfell in Bewegung zu setzen, gäbe es jetzt, in der heißen Phase der fünften Jahreszeit, zudem reichlich. Dumm nur, dass Närrinnen und Narren sehr gesellige Zeitgenossen sind, engen Körperkontakt bei Tanz und Schunkelei pflegen und zudem auch einem Gläschen Hochprozentigen beim Feiern nicht abgeneigt sind. Allesamt Dinge, die sich nach wie vor von selbst verbieten.

Beim in Kloster Nimbschen beheimateten Muldentaler Faschingsclub will man dennoch nicht gänzlich klein beigeben. „Für uns hätte Anfang Januar ein Probe-Wochenende auf dem Programm gestanden, welches wir ebenso wie unsere Februar-Termine in der Kulturscheune abblasen mussten“, berichtet Vereinschef Hagen Grahle. Alternativ weiche man nun notgedrungen auf die Online-Variante aus.

Hausfasching im Internet

„Wir haben im vergangenen Jahr ganz gute Erfahrungen mit einem bei Facebook ausgerichteten Jugendfasching gemacht, an den wir am 5. Februar zwischen 19 und 21 Uhr mit einem Hausfasching für alle Jahrgänge anknüpfen werden“, so Grahle. Zwei weitere Online-Angebote folgten gemeinsam mit dem Muldental TV am 6. und 13. Februar unter dem Motto „Best Of“, bei dem Auszüge aus den tänzerischen Darbietungen der Nimbschener Närrinnen und Narren aus den vergangenen Jahren gezeigt werden sollen.

Eltern sollen Nachwuchs kostümieren

Den Abschluss dieses ersten reinen Online-Faschings wird dem Nimbschener Chef-Jeck zufolge ein Kinderfasching am 14. Februar bilden. „Zu diesem sind Eltern aufgerufen, ihren Nachwuchs zu kostümieren, Fotos zu schießen und diese uns zuzuschicken, damit wir die nach unserer Meinung gelungensten prämieren können“, so Grahle. Dieser hält es für nicht ausgeschlossen, dass die Fans des Muldentaler Faschingsclubs dessen Akteure in diesem Jahr auch noch einmal live in Aktion erleben werden. „Gedanken über eine wie auch immer gestaltete Sommerveranstaltung gibt es, derzeit lässt aber die allgemeine Lage konkretere Planung noch immer nicht zu.“

Hoffnungsvoll für 2022

Beim Trebsener Carnevals Club zeigt man sich sogar skeptisch hinsichtlich des Starts in die nächste närrische Saison. „Ob wir im November Karneval in der gewohnten Form feiern können, sehe ich persönlich nicht als gesichert“, so Präsident Andreas Julius. Er sei aber immerhin hoffnungsvoll, dass in einem Jahr wieder wie gewohnt gefeiert werden könne. Und zwar unter anderem mit Einlagen und Tänzen der Funken und Showtanzgruppen, die ursprünglich für die laufende Saison vorbereitet worden sind. „Jetzt alles in die Tonne zu werfen, macht keinen Sinn. Zumal wir wieder ein allgemeines und somit auch in der nächsten Saison nutzbares Motto vorbereitet hatten“, stellt Julius klar.

Mit dem Virus nicht übertreiben

Selbstredend werde man aber auch tagesaktuelle Themen in das nächste Programm einbauen, in dem zudem auch Corona noch eine Rolle spielen werde. Stoff, um es karnevalistisch aufzubereiten gebe es reichlich. „Wir werden es mit dem Virus im Interesse unserer über viele Monate hinweg mit dem Thema konfrontierten Gäste aber auch ganz sicher nicht übertreiben“, blickt Julius voraus.

Gute Ideen für die nächste Saison

Nach vorn gerichtet ist auch der Blick beim Dürrweitzschener Carneval Club (DCC). „Wir haben die laufende Saison abgehakt und planen für die nächste“, berichtet Präsident Jürgen Sura. Jene Programmteile, die man bereits neu gestaltet habe, behalte man aber im Hinterkopf. „Es sind wirklich einige gute Ideen dabei, die es in den nächsten Monaten auszufeilen gilt“, so Sura, der beim DCC alsbald ins zweite Glied rücken wird. „Unsere überfälligen Vorstandswahlen wollen wir so schnell es geht nachholen, immerhin steht ein weibliches Vorstandsmitglied bereit, um mein Amt zu übernehmen“, so der 73-Jährige.

Von Roger Dietze