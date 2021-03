Muldentaler erzählen wie sich durch Corona ihr Alltag veränderte

Muldental

Geschlossene Geschäfte; Restaurants, die nicht öffnen dürfen; Schüler, die Zuhause vor dem Rechner unterrichtet werden und natürlich Maske tragen: Ein Jahr Corona hat Spuren in unserem Alltag hinterlassen. Die LVZ hörte sich bei Menschen im Muldental um, wie sich ihr Leben durch das Virus verändert hat.

Cornelia E. Kasten, Geschäftsführerin der Colditzer Stadt, Land, Schloss gGmbH, vormals Gesellschaft Schloss Colditz

Cornelia E. Kasten Quelle: privat

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich weniger Lebensqualität. Einhergehend mit vielen Einschränkungen im Job und bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten, aber auch hinsichtlich der Planungen für die Zukunft in allen Bereichen“, so Cornelia E. Kasten, Geschäftsführerin der Colditzer Stadt, Land, Schloss gGmbH, vormals Gesellschaft Schloss Colditz. Auch habe das Jahr viele Fragen aufgeworfen. „Etwa die, wie wir unsere Gäste auf dem Schloss zurückgewinnen, was wir ändern können und vielleicht auch ändern müssen und was möglicherweise verbessert werden muss“, so die 1959 in Mönchengladbach geborene dreifache Mutter. Präsent gewesen sei in den vergangenen zwölf Monaten auch stets der Gedanke, wie lange wir diese Einschränkungen durchzuhalten in der Lage sein werden. „In meinem Unterbewusstsein kreisen auch die Gedanken um die Frage, ob sich mit dem Virus möglicherweise die Einstellung zu verschiedenen Themen ändern wird und welchen Stellenwert nach Corona Dinge wie die Kultur oder das Reisen haben werden“, so Kasten. Und über allem stehe für sie die Frage: Was haben wir eigentlich aus Corona gelernt?

Roy Brummer, Wirt aus Grethen

Roy Brummer Quelle: privat

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich wenig Arbeit und renovieren“, sagt Roy Brummer, Inhaber der Gaststätte „Zur Treve“ in Grethen, die im Mai 25 Jahre alt wird. Im Lokal hat er unter anderem einen neuen Fußboden verlegt. „Aber irgendwann ist man mit all dem fertig“, gibt er zu bedenken. Geld hat er kaum verdient. Rund 70 Prozent des Umsatzes seien ihm verloren gegangen. „Die staatliche Hilfe deckt zwar die laufenden Kosten, wiegt aber die Verluste nicht auf“, erklärt der 49-Jährige. „Zum Glück kann ich mich auf die Familie verlassen, die mich unterstützt.“

Jochen Rockstroh, Trebsener Schlossherr

Jochen Rockstroh Quelle: Andreas Döring

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich ein Jahr Rentner spielen ohne Rentenbezüge“, fasst der Pächter des Schlosses Trebsen, Jochen Rockstroh, zusammen. „Wir hatten keine großen Veranstaltungen, im Sommer nur ein paar wenige Restaurantgäste, und unser Brauhaus in Nerchau arbeitet lediglich mit halber Kraft.“ Von den versprochenen Novemberhilfen erhielt er bis jetzt nur Anzahlungen. „Gut ist trotzdem, dass es Maßnahmen der Bundesregierung gibt, die uns am Leben erhalten“, meint der 60-Jährige. „Wir existieren also noch, auch wenn wir uns für das neue Jahr keine großen Illusionen machen. Die Highland Games sind schon abgesagt. Hoffen wir, dass wir wenigstens den Weihnachtsmarkt veranstalten können, wenn bis dahin 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind.“

Claudia Tenner, Geschäftsfrau in Naunhof

Claudia Tenner Quelle: privat

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich, dass wir neue Wege beschritten und die vielfach zitierte Chance in der Krise ergriffen haben“, schildert Claudia Tenner, Inhaberin des Naunhofer Geschäfts Raumzauber-Sinnwelt. „Die kurze Zeit des Aufatmens im Sommer haben wir genutzt, um unseren regionalen Online-Shop für Blumen, Präsente und Trauerfloristik einzurichten. Über den können unsere Kunden einfach online bestellen und dann abholen oder unseren Lieferservice nutzen. Im Sommer hat unser Partner für Blumenversand kapituliert, so dass wir diesen nun ebenfalls selbst in die Hand nehmen und unsere eigenen Sträuße bundesweit per DHL verschicken.“ Beide Angebote würden von den Kunden sehr gut angenommen. Die größte Befürchtung, Mitarbeiterinnen entlassen zu müssen, sei glücklicherweise nicht eingetroffen. „Im Gegenteil, wir suchen perspektivisch sogar jemanden zur Verstärkung unseres Teams“, sagt die 45-jährige Chefin.

Christian Schneider, Geschäftsinhaber aus Grimma

Einzelhändler Christian Schneider aus Grimma Quelle: Christian Schneider

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich, dass wir ohne unsere Kunden nicht so gut durchgekommen wären“, sagt Christian Schneider, Inhaber des Geschäfts „Schneider's Geschenkideen“ in der Grimmaer Brückenstraße. „Unsere Stammkunden haben uns - auch während der Schließzeit - tatkräftig unterstützt. Das ist Antrieb für uns, weiter zu machen und durchzuhalten und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.“ Er begreife die Situation als Chance, sich dem digitalen Wettbewerb zu stellen und das Unternehmen weiter nach vorn zu bringen, sagt Schneider. Im ersten Lockdown habe er eine Website erarbeitet und jetzt einen Online-Shop eröffnet. Jetzt beteiligt er sich am Click & Collect, mit seinen drei geringfügig Beschäftigten und seiner Mutter ist er von 9 bis 18 Uhr immer für die Kunden da. Man müsse natürlich ins Risiko gehen und Ware einkaufen, erläutert Schneider. Im Corona-Jahr 2020 hat ihm das genutzt, er verbuchte sogar einen zweistelligen Umsatz-Plus zum Vorjahr. Ein Jahr Corona bedeutet für Christian Schneider aber auch private Betroffenheit. Ein Familienmitglied erkrankte am Virus.

Ute Hartwig-Schulz, Künstlerin und Künstlergut-Chefin in Prösitz

Ute Hartwig-Schulz Quelle: Frank Prenzel

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich eine Selbstüberpfüfung“, sagt Ute Hartwig-Schulz, die Chefin des Künstlergutes im Grimmaer Ortsteil Prösitz. „Ich sammle neue Erfahrungen über die Fragilität unseres Lebens. Ich überprüfe in dieser Notlage, was Leben bedeutet und welche Rolle ich darin spiele. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um?“ Für sie stelle sich die Frage, sagt die Künstlerin, wie sie sich in dieser Notlage verhält. Und: „Wie viel Vertrauen setze ich in die Politik und den gesunden Menschenverstand?“ Das Programm auf dem Künstlergut konnte sie trotz Corona-Pandemie wie gewöhnlich weiter führen: „Wir hatten Künstlerinnen mit Kindern zu Gast - bei Einhaltung der Hygieneregeln.“ Einschränkungen verspürte Hartwig-Schulz nicht. „Im Gegenteil. Sie sei froh, seinerzeit von der Großstadt aufs Land gezogen zu sein und dankbar für die Abgeschiedenheit. Das Landleben schütze nicht nur in Corona-Zeiten, hier könne man sich auch für eine Minderheit künstlerisch einbringen. „Ich träume davon, ein Buch zu schreiben“, erzählt Hartwig-Schulz. „Ein Buch, warum künstlerisches Dasein die Welt retten wird.“

Wienke Starke, Geschäftsfrau in Brandis

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich vor allem Existenzängste“, sagt Wienke Starke (56). Sie führt seit Herbst 2018 das Blumengeschäft „Kleeblatt“ n der Hauptstraße in Brandis. Glück hat ihr der Name im vergangenen Jahr nicht gebracht, denn anders als vielleicht manch anderer Händler oder Gastronom konnte sie keinen Lieferservice an die Haustür aufbauen. „Das lohnt sich nicht“, erklärt sie. „Ich müsste eine gewisse Menge an Blumen vorhalten, hätte dann aber vielleicht nur einzelne Bestellungen.“ So etwas sei nur dann wirtschaftlich, wenn man einen festen Auftraggeber, wie zum Beispiel ein Hotel oder Heim, habe, der regelmäßig Blumen abnimmt „Ich lebe deshalb vor allem von Erspartem, die Miete hat mir mein Vermieter zum Glück gestundet“, erzählt sie. Jetzt will sie versuchen, Hilfe zu beantragen. „Ich halte fest an meinem Geschäft, etwas anderes habe ich nicht“, sagt sie und hofft, dass sie bald wieder öffnen kann.

Nadine Gürnth, Präsidentin des SV 1919 Grimma

Nadine Gürnth Quelle: Frank Prenzel

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich viel Zeit mit den Kindern, wenig Schlaf, ausgedehnte Spaziergänge, neue Herausforderungen und eine sehr digitale Welt in allen Bereichen“, sagt Nadine Gürnth, die Präsidentin des SV 1919 Grimma. Die selbstständige Versicherungsfachfrau, die bei Ostrau zu Hause ist, musste zu Hause den Job und die Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. „Es ist nicht weniger Arbeit geworden“, sagt sie angesichts der Schadensfälle und vieler anderer Anliegen der Kunden. Obwohl das Büro im ersten Lockdown und jetzt wieder geschlossen ist, „muss ich für die Kunden da sein“. Bei geschlossener Kita konnte sie ihrer Arbeit jedoch nur konzentriert nachgehen, wenn ihr Junge (3) und ihr Mädchen (sieben Monate) schliefen. „Es war und ist eine Herausforderung, aber ich hätte sonst nie so viele Zeit für meine Kinder gehabt.“ Für ihre Kunden ist die Fachfrau seit Corona digital oder auch mal per Post da. „Bei der Digitalisierung sind wir in dem Jahr einen ganz großen Schritt voran gekommen“, sagt Gürnth, deren Mann in der Landwirtschaft tätig ist. Auf Sportkurse und Fitnessstudio musste sie leider verzichten. „Also mache ich Sport zu Hause.“

Thomas Ratzak, Brandis, Sänger im MDR-Runfunkchor

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich kaum noch Auftritte, derzeit sind alle Konzerte bis Ende März abgesagt“, sagt Thomas Ratzak. Der Brandiser ist langjähriges Mitglied im MDR-Rundfunkchor. Finanziell sei er als Chormitglied glücklicherweise abgesichert. Aber nur eingeschränkt gemeinsam singen und nicht auftreten zu können, schmerzt ihn. „Ich bin in den Chor gegangen, weil ich die Gemeinschaft gesucht habe“, sagt er. Der MDR-Chor ist mit 73 Mitgliedern der größte Chor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ein weltweit gefragtes Ensemble. „Wir haben aber versucht, unsere Kreativität in andere Bahnen zu lenken“, berichtet Ratzak. So habe der Chor mit dem Format MDR-Lieferdienst eine Freiluft-Auftrittsmöglichkeit mit kleiner Besetzung gefunden und von Ende April bis Anfang Juni fast 300 Minikonzerte, beispielsweise vor Seniorenheimen, gegeben. „Um Ostern herum haben wir Bachchoräle aus dem Homeoffice aufgenommen, die einzelnen Stimmen habe ich dann zu einem Chor zusammengesetzt und klanglich bearbeitet“, erzählt Ratzak, der auch Tonmeister ist. Zwischenzeitliche gemeinsame Proben indes mussten im Oktober/November wegen Corona-Fällen auch im Chor wieder abgebrochen und auf Februar verlegt werden. „Aktuell proben wir wieder, diesmal in der Peterskirche, allerdings gestaffelt und in kleinen Gruppen – ein Frauenchor, ein Männerchor und zwei gemischte Chöre“, berichtet Thomas Ratzak. „Aber man hört den Nachbarn nicht und fühlt sich fast wie ein Solist.“

Eric Herrmann, Handball-Abteilungsleiter beim BSC Victoria Naunhof

Eric Herrmann Quelle: BSC Victoria

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich im privaten und dienstlichen Bereich wegen der Schließungen und Einschränkungen viel zu organisieren. Auch im Verein waren ein enormer organisatorischer Mehraufwand und permanente Absprachen innerhalb des Vorstandes und des Präsidiums vonnöten“, so Herrmann. Über allem stehe zudem die Befürchtung, dass der Verein Mitglieder ziehen lassen müsse, weil er über viele Wochen hinweg darin beschränkt war, seine Angebote für die Mitglieder aufrechtzuerhalten. „Die aktuellen Zeiten sind von einem zähen Bangen hinsichtlich eines möglichen Neustarts des Trainings- und Wettkampfbetriebes insbesondere im Nachwuchsbereich begleitet“, so Herrmann. Sehr schade sei es auch gewesen, dass die traditionelle von seinem Verein nach dem Weihnachtsfest veranstaltete Weihnachtspyramide im vergangenen Jahr erstmals nach vielen Jahren ausfallen musste.

Raymund Töpfer, Verwaltungsleiter des Wurzener Museums

Raymund Töpfer. Quelle: privat

„Pandemien hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben“, sagt Raymund Töpfer, Verwaltungsleiter des Wurzener Museums. „Deshalb akzeptiere ich auch nicht das Argument, man habe sich nicht vorbereiten können und müsse jetzt ,Auf Sicht’ fahren. So sind Geisterfahrer unterwegs, in der EU und in den Regierungen. Wir werden mit Corona – mit einer anderen Pandemie – auf die eine oder andere Art leben müssen. Deshalb sollten wir aus den Fehlern lernen und sie nicht ständig wiederholen.“

Andreas Fricke, Unternehmer aus Wurzen und Stadtrat

Andreas Fricke Quelle: privat

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich im Gastrounternehmen sehr starke Umsatzverluste durch geschlossene Schulen und weggefallene Cateringaufträge. Durch die Hilfe unseres Grünanlagenunternehmens konnten alle Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden. Gesundheitlich waren wir zum Glück nicht betroffen. Mitarbeiter, die Probleme mit der Kinderbetreuung hatten, wurden durch uns unterstützt. Ich danke allen Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit unter den verschärften Coronabedingungen. Ich vermisse Kultur, Gastronomie und den unbeschwerten Umgang mit anderen Menschen.“

Marcel Buchta, Finanzberater und Vorstandsmitglied der Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land

Marcel Buchta Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Erst mussten wir das Nachtshopping absagen, dann kündigten auch erste in ihrer Existenz bedrohte Kunden Verträge. Nach knapp zwei Wochen wurde mir klar, wie ich meinem Umfeld besser helfen konnte und erziele seitdem Rekordumsätze. Unterstützend waren die bereits erfolgte Digitalisierung meines Büros und viele Empfehlungen für meine Geldanlagen sowie Finanzierungen. Im Privaten und für den Wurzener Handel finde ich die Situation aber absolut nicht angemessen. Die Politik wäre gut beraten, zielorientierter und logisch zu agieren sowie Alternativen zu prüfen und auszutesten, da Lockdown & Co. weder ein menschliches Miteinander noch eine geordnete wirtschaftliche Tätigkeit jetzt wie auch bei zukünftigen Pandemien ermöglichen.“

