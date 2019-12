Muldentaler räumen beim mitteldeutschen Historikerpreis ab

Leipzig/Grimma

Im Leipziger Gewandhaus wurde diese Woche der 16. Ur-Krostitzer Jahresring vergeben. In sechs Themenkategorien kürte die Jury je einen Gewinner, der ein Preisgeld von 500 Euro erhielt. Der mitteldeutsche Historikerpreis wurde in drei Kategorien auch an Menschen im Landkreis Leipzig übergeben. Über 90 Freizeithistoriker nahmen in diesem Jahr am Wettbewerb teil. „Die Themen der Einsendungen könnten nicht unterschiedlicher sein und auch im 16. Jahr ist die Qualität der Arbeiten sehr hoch. Es ist beeindruckend, welche Leistung die Menschen in Mitteldeutschland in ihrer Freizeit vollbringen“, sagt Wolfgang Welter, Geschäftsführer der Krostitzer Brauerei.

In der Kategorie Jugendpreis des Ur-Krostitzer-Jahresrings setzte sich Richard Eißner aus Grimma durch. Quelle: Lisa Schliep

Nerchauer Schüler gewinnt Jugendsonderpreis

In der Kategorie Jugendpreis setzte sich Richard Eißner aus Grimma durch. Der 17-Jährige reichte seine Abschlussarbeit der zehnten Klasse ein. In dieser beschäftigt er sich mit dem Dreißigjährigen Krieg im Allgemeinen und dessen Auswirkungen auf die drei Fürstenschulen des Kurfürstentums Sachsen St. Augustin ( Grimma), St. Afra ( Meißen) und Schulpforta im Besonderen. 40 stattliche Seiten anstelle von 15 geforderten, hatte er damals zu Papier gebracht. Eine Eins kassiert und am Mittwoch die Nachwuchsehrung unter Hobby-Historikern eingeheimst. Dass das zugleich auch die erste wissenschaftliche Arbeit für Richard war, versetzte die Jury in großes Erstaunen. „Das Niveau gleicht dem eines Geschichtsstudenten im höheren Semester“, bekräftigt eine der Jurorinnen. Inspiriert wurde er durch das hauseigene Schularchiv, das halbjährig eine Broschüre zur Schulgeschichte herausbringt. „Da ging es um den Krieg. Ich habe gefragt, ob ich die Informationen verwenden darf und habe darauf aufgebaut“, erzählt Richard. Es habe Spaß gemacht, sich in das Thema hereinzufuchsen, sich vor allem mit der Geschichte der Schule näher auseinanderzusetzen. Am Ende hat der 17-Jährige mit seiner Sorgfalt und seinem Detailreichtum Lehrer wie Jury überzeugt. Selbstkritisch ist er trotzdem. „Ich habe eigentlich viel zu spät angefangen. Erst zwei Wochen vor der Abgabe. Ich konnte mich vorher einfach nicht so recht motivieren.“ Damit dann doch noch alles passt, habe er auf den Familienurlaub verzichtet und bis in die Nacht gearbeitet. „Selbst schuld“, bekennt er heute schulterzuckend. Nichtsdestotrotz habe er Lust, noch eine Arbeit dieser Art zu schreiben. „Die könnte ich dann direkt als besondere Lernleistung einreichen fürs Abi und damit eine Prüfung ersetzen“ – warum nicht auch von profitieren. Nach der Schule möchte Richard Geschichte studieren. „Oder zumindest etwas im geisteswissenschaftlichen Bereich.“ Wie man forscht, weiß er ja zumindest schon.

Der Leipziger Horst Galle, promovierter Geologe im Ruhestand, hat 2018 eine umfangreiche und akribische Dokumentation zum kleinbetrieblichen Braunkohlenbergbau im Nordwesten Sachsens publiziert. Quelle: Christian Modla

Horst Galle für „Historischer Braunkohlenbergbau entlang der Mulde um Colditz , Grimma und Wurzen“

Der Leipziger Horst Galle, promovierter Geologe im Ruhestand, hat 2018 eine umfangreiche und akribische Dokumentation zum kleinbetrieblichen Braunkohlenbergbau im Nordwesten Sachsens publiziert. Die Dokumentation hat erhebliche wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung für die Region, da dieser in unzähligen Gruben betriebene Kleinbergbau entlang der Mulde mit häufig primitiven Abbaumethoden erst Ende des 19. Jahrhunderts vom industriellen Großtagebau des Leipzig-Bornaer Reviers marginalisiert wurde. In den Kriegs- und Krisenzeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte er zudem stets neu auf. Vom nachweislich ersten in den Quellen überlieferten Braunkohlenbergbau 1697 bis zur Wiederaufnahme des Kleinbergbaus im sehr strengen Winter 1946/47 bietet Horst Galle einen Überblick über die genaue Lage der einzelnen Gruben, die Besitzverhältnisse, die Betriebsdauer, die Fördermengen, das Personal – bis hin zu Toten und Verletzten von Grubenunglücken und zum Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Alle ermittelbaren Namen werden aufgeführt, vom Grubeneigner bis zum verunglückten Bergmann, da es oft noch Nachfahren gibt, die sich für Familiengeschichte interessieren. Mit hohem Arbeitsaufwand wurden vor allem ungedruckte wie gedruckte Archivmaterialien ausgewertet und die daraus gewonnenen Informationen gut nachvollziehbar wissenschaftlich belegt. Ein Personenregister beschließt die Dokumentation und erleichtert nicht zuletzt auch familiengeschichtliche Forschung. Für die ehemaligen Kreise Grimma und Wurzen hat Horst Galle ein Standardwerk zum Thema vorgelegt, das auch die geschichtliche Überlieferung der Dörfer in unmittelbarer Nähe der Gruben bereichern wird.

Jens Fuge erhält den 16. mitteldeutschen Historikerpreises in der Kategorie Sportgeschichte. Quelle: Christian Modla / Wolffberg

Jens Fuge aus Fuchshain erarbeitet drei Bände zur Sportgeschichte

Unter mehreren Bewerbern für den Preis in der Kategorie Sportgeschichte hat sich Jens Fuge mit einem nicht nur inhaltlich gewichtigen Beitrag durchgesetzt. Er reichte drei dicke, reich bebilderte Bände – teilweise in Co-Autorenschaft mit Ray Schneider und im dritten Band zusätzlich Alexander Mennicke – für den Wettbewerb ein. Die im Eigenverlag publizierten Bücher mit dem Titel „ Chemie Leipzig und seine Fans“ sind nicht nur eine Vereinsgeschichte, welche die Siege und Niederlagen dieses Fußballvereins über sieben Jahrzehnte hinweg liebevoll und detailliert aufzeichnet. Die Bände geben auch vertiefte und ungewöhnliche Einblicke in die Geschichte der Anhängerschaft dieses Leipziger Traditionsvereins, insbesondere der in zahlreichen Clubs organisierten jugendlichen – heute häufig als „Ultras“ bezeichneten – Fußballfans. Diese gerieten wegen ihres unkonventionellen Auftretens, ihrer Widerständigkeit und bisweilen auch Gewaltbereitschaft bereits in den 1960er-Jahren ins Visier der Staatssicherheit und waren teilweise erheblichen Repressionen ausgesetzt. Das wird nicht nur in Anekdoten und Erinnerungen notiert, sondern auch mit Auszügen aus Akten der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen und mit Interviews beleuchtet. Im dritten größerer Teile der Anhängerschaft von Chemie Leipzig vom „aufmüpfigen“ DDR-Bürger über den Dulder einer Hegemonie von Rechtsextremen im Stadion bis zu – in den 2000er-Jahren – sich klar gegen Rassismus und Rechtspopulismus positionierenden Fans beschrieben. Zweifellos eine Erfolgsgeschichte, die es zu erzählen und zu betonen verdient. Doch handelt es sich dabei um eine leider seltene Ausnahme und nicht die Regel der Entwicklung in sächsischen Fußballvereinen, sind doch rebellisch-tribalistisch auftretende Fangruppen in Chemnitz, Aue oder Dresden weiterhin der Nährboden für örtliche Neonazi-Szenen. Die ernsthafte Krise des heutigen Fußballsports durch diese Art von „Fankultur“ wird im dritten Band leider nicht genügend problematisiert. Davon einmal abgesehen, werden im Unterschied zu vielen anderen Vereinsgeschichten – und das macht eine weitere Stärke der drei Bände aus – immer wieder geschichtliche Kontexte deutlich gemacht und ein Zusammenhang zu den jeweils herrschenden kulturellen Verhältnissen hergestellt. Es fehlt aber nicht selten der nötige Abstand der Autoren und bisweilen auch das Problembewusstsein, um den Wettbewerbsbeitrag als eine wissenschaftlichem Anspruch vollauf genügende Aufarbeitung einer Vereins- und Fangeschichte würdigen zu können. Vor allem die „dichte Beschreibung“ der jugendlichen Fans und ihres Selbstverständnisses ist aber überaus beeindruckend und lässt genannte Schwächen in den Hintergrund treten. Daher erhält der Beitrag zu Recht den Preis der Kategorie Sportgeschichte.

