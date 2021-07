Am 30. Juli wird in der Grimmaer Muldentalhalle die letzte Spritze gesetzt, dann endet ihre Zeit als temporäres Corona-Impfzentrum. Kann Sunside-Events-Inhaber Stefan Tröger jetzt wieder zur Normalität übergehen?

Stefan Tröger, mit seiner Firma Sunside Events Betreiber der Muldentalhalle in Grimma, schaut in der Corona-Krise nach vorn. Im September präsentiert er Comedian Olaf Schubert auf dem Marktplatz in Grimma. Quelle: Frank Prenzel