Mit Wurzen und Frohburg haben sich zwei weitere Kommune im Landkreis Leipzig entschlossen, den Eltern in der Corona-Krise die Kita-Beiträge zu erlassen. Brandis hatte diese Entscheidung bereits am Montag getroffen. Damit sollen Familien in den auch finanziell unsicheren Zeiten entlastet werden. Die meisten Amtskollegen setzen weiter auf eine sachsenweit einheitliche Lösung.