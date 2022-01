Muldentalkliniken: Impfen ohne Termin

Grimma

Das Impfzentrum an den Muldentalkliniken in Grimma bietet ab sofort montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr Corona-Impfungen für Personen ab 18 Jahren ohne Termin an. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird dennoch weiterhin eine Online-Terminbuchung empfohlen, teilt Kliniksprecherin Beatrix Hundt mit. Interessenten können dafür das Anmeldeportal untr https://muldentalkliniken.impfsystem.de nutzen. Neben Erst- und Zweitimpfungen bieten die Muldentalkliniken auch Booster-Impfungen bereits nach drei Monaten an.

Von lvz