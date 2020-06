Muldentalkliniken: Neue Telefonanlage in Betrieb

Wurzen/Grimma/Brandis/Colditz

Schnell eine Sprachnachricht oder einen Text senden, das ist im Zeitalter der Smartphones Standard. Wenn es um dringliche dienstliche Meldungen geht, muss das doch auch gehen, sagt Matthias Schröter, Leiter Technik und Innovation der Muldentalkliniken. Die Modernisierung der Krankenhäuser in den 90erJahren brachte neue Telefonanlagen für die Standorte Wurzen, Grimma und Brandis, die nun aber in die Jahre gekommen sind. Ersatzteile gibt es nur noch in der Wühlkiste der Wartungsfirmen, und die Ausfälle häufen sich – höchste Zeit für eine neue Telekommunikationsanlage.

Mehrere Workshops zu neuer Kommunikationstechnik

Matthias Schröter: „2017 und 2018 haben wir in mehreren Workshops überlegt, welche Anforderungen wir an die neue Kommunikationstechnik stellen wollen und können. Dass man bevorzugt schnurlos telefonieren will, ist klar. Manche Arbeitsplätze wie zum Beispiel die des medizinischen Schreibdienstes sind aber mit einem Festanschluss mit Headset besser ausgestattet. Sind 23 Faxgeräte in Zeiten des E-Mailverkehrs wirklich nötig – und wie bekommen wir einen kurzen Text aus Brandmeldeanlage oder Patientenruf automatisiert auf die Displays der Telefone? Und ist es möglich, zwischen den Häusern konsequent intern zu telefonieren und dadurch Telefonkosten zu sparen?“ Die europaweite Ausschreibung habe erfreulicherweise ein mitteldeutsches Unternehmen für sich entschieden, die Firma COMplan+Service aus Dresden.

Neues Telefon-Konzept war eine Herausforderung

Das neue System ist keine Telefonanlage im herkömmlichen Sinne, sondern eine Software, die im eigenen Rechenzentrum der Muldentalkliniken läuft, erklärt Thomas Enderlein, der Chef der IT. „Die Anbindung der Endgeräte erfolgt über die Art Leitungen, die auch für den Anschluss der Rechentechnik verwendet werden. Wir setzen konsequent auf Vereinheitlichung innerhalb der Unternehmensgruppe Muldentalkliniken – in der Ausstattung und auch in den Prozessen“, ergänzt Matthias Schröter. Das neue Nebenstellenkonzept war durchaus eine Herausforderung. Einerseits soll es eindeutige und einheitliche Rufnummernkreise für die Durchwahlen an den einzelnen Standorten geben, andererseits das Personal unter einer Nummer erreichbar sein, egal ob in Grimma, Colditz, Wurzen oder Brandis. Und immerhin reden wir von über 1100 Nebenstellen“, sagt Schröter.

In den vergangenen Wochen wurden die neuen Sender für die Drahtlos-Telefone installiert, fehlende Datenleitungen verlegt, Sprechstellen programmiert. Auch die neuen Telefone wurden vom Personal bereits entgegengenommen. Am 30. Juni erfolgt die Umschaltung auf die neue Kommunikationstechnik. Die alten Durchwahl-Rufnummern werden vorerst noch beim Vermittlungsplatz des jeweiligen Standorts auflaufen. Die neue gemeinsame Rufnummer für alle von außen anwählbaren Nebenstellen wird die 03437/93780 sein.

