Die Muldentalkliniken setzen auf ein neues Mittel, um das Virus fernzuhalten: Ab Montag werden in den Krankenhäusern in Wurzen und Grimma Corona-Schnelltests eingeführt. PCR-Tests werden schon länger eingesetzt – auch im Sana-Klinikum in Borna.

In den Muldentalkliniken werden ab kommenden Montag bei allen Patienten Schnelltests durchgeführt. Am Freitag (4.12.) wurden die dafür nötigen Testzentren in den Krankenhaus-Foyers installiert. Matthias Schröter, Leiter Technik und Innovation, mit Torsten Exner und Jörg Schirmacher (v.l.n.r.) von der Messebau Leipzig GbR beim Aufbau in Grimma. Quelle: Muldentalkliniken