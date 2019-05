Belgershain

Lebt denn das deutsche Volkslied noch? Ja, es lebt noch! Zumindest in Belgershain. 80 Begleithefte hatten die Akteure des Großpösnaer KuHstall-Vereins für den musikalischen Waldspaziergang am Maifeiertag gedruckt. Und dennoch mussten sich einige Teilnehmer eines mit dem Nachbarn teilen.

Nachwuchssorgen bei den Männern

Glücklich würden sich die beiden auftretenden Männerchöre aus Köhra und Belgershain schätzen, wenn sich das große Interesse am musikalischen Waldspaziergang auch in der Lust am Mitsingen widerspiegeln würde. Tut es aber nicht. „Die Tendenz ist in beiden Klangkörpern hinsichtlich der Zahl seiner Mitglieder eine sinkende“, bestätigt der Vorsitzende des Belgershainer Chores, Klaus Bonret, der einer von noch 20 aktiven Sängern ist. „Derzeit üben wir uns im Spagat hinsichtlich der Aufnahme moderneren Liedgutes, um damit eventuell Nachwuchs gewinnen zu können, was aber wiederum nicht auf ungeteilte Zustimmung bei allen Sängern stößt“, berichtet Bonret. Demgegenüber ganz klassisch zu ging es am Mittwoch auf dem musikalischen Waldspaziergang, in dessen Verlauf Lieder wie „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“, „In einem kühlen Grunde“ sowie „Der Mai ist gekommen“ angestimmt wurden.

18 musikalische Stationen zwischen Belgershain und Großpösna

Insgesamt 18 musikalische Stationen umfasst mittlerweile der Waldspaziergang der besonderen Art im Oberholz zwischen Belgershain und Großpösna, zudem kann der KuHstall-Verein laut dessen Mitorganisatorin Petra Körner-Winter auf einen mobilen auf Kinder zugeschnittenen musikalischen Waldspaziergang zurückgreifen. „Die beiden musikalischen Waldspaziergänge im Mai und im Herbst haben wir ganz bewusst als Familienwanderung ausgelegt, und es beteiligen sich regelmäßig auch viele jüngere Leute daran“, berichtet Körner-Winter.

Urenkel des Gründers singt heute selbst mit

Jung ist im Bereich der Männerchöre mit seinen 41 Jahren auch Lutz Steuernagel, der mit diesem seinem Alter den Altersdurchschnitt des Männerchores Köhra ein wenig drückt. „Mein Urgroßvater ist Gründungsmitglied und meine Familie hat dem Chor seitdem die Treue gehalten“, so Steuernagel, der sich aber hinsichtlich der Entwicklung der Männerchöre im Allgemeinen keinen Illusionen hingibt. „Es wird wohl in die Richtung gehen, dass sich ein Männerchor nach dem anderen, sofern er sich nicht ganz auflöst, in einem gemischten Chor aufgehen wird.“

Von Roger Dietze