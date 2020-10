Musikalisches Picknick beim Jagdhaus-Verein in Kössern

Grimma/Kössern

Corona hält auch die Kultur weiterhin fest im Griff. Weil ein Mitglied des Anyumi-Quintetts, welches ursprünglich am frühen Sonntagabend im Kösserner Jagdhaus mit einem Beethoven-Programm gastieren wollte, positiv auf das Virus getestet worden war, musste umdisponiert werden. Die Jagdhaus-Kulturverantwortliche Siri Köppchen ließ ebenso kurzfristig wie erfolgreich ihre Kontakte spielen, um Ersatz in der Mezzosopranistin Juliane Harberg und dem Pianisten Ermis Theodorakis zu finden. Der Beginn bleibt bei 17 Uhr.

Immerhin konnte, wie geplant, am Sonnabend ein Musikalisches Picknick im Jagdhausgarten über die Bühne gehen, zumal auch das Wetter einigermaßen mitspielte. Einmummeln allerdings war angesichts einer frischen Brise und Temperaturen von knapp über der Zehn-Grad-Marke für jene angesagt, die den gut zweistündigen Auftritt der Torsten-Walther-Band im körperlichen Wohlfühlmodus erleben wollten.

Vierer-Formation kann erstmals seit März wieder auftreten

Das Quartett, das an der Rückseite des Barockkleinodes einigermaßen windsicher einen musikalischen Bogen von Jazzstandards über Bossa Nova und Swing bis hin zu eigenen Kompositionen spannte, hätte vermutlich sowieso kein noch so mieses Wetter vom gemeinsamen Auftritt abbringen können. „Wir spielen erstmals seit März in dieser Vierer-Formation und sind deshalb dem Jagdhaus-Verein umso dankbarer, dass er uns diesen Auftritt ermöglicht hat“, erklärte Pianist Torsten Kahle.

Der Namensgeber des Quartetts, Torsten Walther, der bereits zum dritten Mal in wechselnden Besetzungen in Kössern zu Gast war, ergänzte, dass die Zeiten für soloselbstständige Künstler in der Tat alles andere als einfach sind. Zumal manche Regelung anzuzweifeln sei. „Wir dürfen als Musiker etwa maximal zu zweit auf die Bühne, aber vor dieser stehen teilweise 300 Leute eng an eng“, so Walther.

Sogar Zuhörer aus München lauschen den Klängen in Kössern

Wesentlich luftiger als bei dem Bespiel und absolut corona-konform ging es im Jagdhausgarten zu, in dem unter anderem Jutta Klein mit einer Freundin Platz genommen hatte. „Ich bin regelmäßig im Jagdhaus zu Gast, weil ich das kulturelle Angebot zu schätzen weiß“, berichtete die Dornreichenbacherin. Von wesentlich weiter her war Manfred Brück mit Gattin Dorit angereist, nämlich aus München.

„Wir machen derzeit auf unserer Tour durch mehrere Bundesländer Station bei meiner Cousine in Tanndorf“, berichtete der 79-jährige Bayer, der eine recht enge Beziehung zum Osten der Republik hat. „Bis zu meinem 18. Geburtstag hat meine bei Hannover wohnende Familie alljährlich Urlaub bei meiner Großmutter in Altentreptow an der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht, und ich möchte diese schönen Erlebnisse nicht missen.“

Apfelernte im Jagdhausgarten fällt nicht üppig aus

Nicht missen möchte so mancher Kösserner und Obstliebhaber aus der Umgebung auch die Äpfel aus dem Jagdhausgarten. Allerdings fiel die Ernte Siri Köppchen zufolge in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus. Gründe dafür seien der kurze Kälteeinbruch im Mai – zu einer Zeit, als die Bäume in voller Blüte standen – sowie die sich anschließende Trockenheit. Letztere hätte zudem den fünf zum Ende des vergangenen Jahres neu angepflanzten Apfelbäumen zugesetzt. „Nach Lage der Dinge kommen nur zwei von ihnen durch“, bedauerte die Jagdhaus-Kulturverantwortliche.

