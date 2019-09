Grimma

Wie jedes Jahr unmittelbar nach dem Schulbeginn sind auch heuer Mädchen und Jungen der fünften Klassenstufe der Oberschule Grimma in die Musikförderklasse berufen worden. Die mit festlichem Charakter durchgeführte Zeremonie fand traditionell im Soziokulturellen Zentrum statt, wo sich unter dem Dach des Jugendblasorchesters auch die Unterrichtsräume der angehenden Musikschüler befinden.

19 Musikschüler bekommen ihre Instrumente

„In diesem Jahr sind es 19 Schülerinnen und Schüler, die in die 14. Musikförderklasse berufen werden“, ließ Schulleiter Steffen Kretzschmer erfreut darüber wissen. Auch, weil sich im Laufe der vergangenen Jahre aus dem so herangezogenen Musikern Nachwuchskünstler entwickelt haben, die beispielsweise Talentshows und andere kulturelle Schulveranstaltungen musikalisch einrahmen. Stadtmusikdirektor Reiner Ramlow indes zeigte sich glücklich, „dass die Oberschule Grimma schon lange erkannt hat, wie wichtig Musik für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ist und an der Tradition der Musikförderklassen nicht nur festhält, sondern diese aktiv unterstützt.“

Ein Jahr Musikunterricht haben sie schon hinter sich und zeigen den neuen Schülern mit einem kleinen Auftritt, was sie bereits gelernt haben. Quelle: Frank Schmidt

Geleitet wird diese Sonderklasse von Constanze Nitzsche. „Ich selbst gebe den Kindern Keyboard-Unterricht. Aber die Schüler werden in zwei Jahren, also in der fünften und sechsten Klasse an verschiedenen Instrumenten ausgebildet.“ Das sind neben dem Klavier, E-Gitarre, Tenorhorn, Trompete, Bass und Schlagzeug. Und dafür sind pro Woche, immer montags, 90 Minuten fest im Stundenplan verankert.

Von Frank Schmidt