Region Döbeln/Landkreis Leipzig

Die beiden Angeklagten ließen es offenbar ordentlich krachen. Zwei Männern aus Lommatzsch (Landkreis Meißen) sollen fast 100.000 Euro Schaden an Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regiobahn verursacht haben. Der ältere der beiden Angeklagten ist 39 Jahre alt und gebürtiger Leisniger, der jüngere 30 Jahre alt und gebürtiger Meißner. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

10.000 Euro Beute bei 100.000 Euro Schaden

Die Staatsanwaltschaft legt den Männern zu Last, an mehreren Tagen zwischen Juli und Oktober 2018 unter Nutzung von Pyrotechnik Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und der MRB Transdev Mitteldeutschland GmbH zerstört zu haben und sich das im Kassenautomaten befindliche Geld genommen zu haben, informiert eine Sprecherin des Landgerichtes Chemnitz. Die Beute habe demnach knapp 10.000 Euro betragen. Die Tatorte lagen in Wurzen, Mittweida, Naunhof, Glauchau und Gröditz.

Vier Jahre Gesamtfreiheitsstrafe möglich

Die Tatverdächtigen sind nun des tatmehrheitlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Dafür ist jeweils eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft möglich. Dass eine große Strafkammer am Landgericht die Anklage gegen die beiden Lommatzscher verhandelt, bedeutet, dass bei Schuldsprüchen mindestens vier Jahre Haft als Gesamtstrafen für die beiden im Raum stehen.

Von daz