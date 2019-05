Trebsen

Blasmusik vom Feinsten. Mit diesen drei Worten lassen sich die 50 Jahre der „Trebsener Blasmusikanten“ zusammenfassen. Ein Jubiläum, welches nicht von ungefähr am Muttertag, also am Sonntag mit einem Konzert in der Trebsener Sport- und Kulturstätte gefeiert wird.

Als Jugendblasorchester ZPT gegründet

Als sinnbildlicher Übervater gilt der unvergessene Blasius Schwab. Er hatte 1969 den Klangkörper als „Jugendblasorchester ZPT“ gegründet. ZPT steht für Zellstoff- und Papierfabrik Trebsen, seinerzeit größter Arbeitgeber in der Region. Und wohl auch Quelle für so manch künstlerisch-kreatives Schaffen hierzulande. Erinnert sei da nur an den Trebsener Carneval Club (TCC), der auch seine Wurzen in der ZPT hat und nach wie vor mit größter Inbrunst den Trebsener Fasching zelebriert.

Mit auffälligem Outfit präsentieren sich die Trebsener Blasmusikanten im Jahr 2010 nach einem Konzert am Schwanenteich in Grimma Quelle: Frank Schmidt

Kein Wunder auch, dass beide, also das Jugendblasorchester ZPT, dann unter der Leitung von Franz Marath, und der TCC schon bald gemeinsam auf einer Bühne standen, um dem Trebsener Narrenvolk zur legendären Sackfete des TCC den Marsch zu blasen.

Muldenplauzer waren immer eigenständig

Wohl auch deshalb galten die Musiker in der öffentlichen Wahrnehmung als „Blasorchester des TCC“. „Dabei waren wir immer eine eigenständige Musikgruppe, die, wenn man so will, für die Faschingsauftritte vom TCC gebucht wurde“, stellt der heutige musikalische Leiter, Tilo Gründel, klar, jedoch ohne ein Wort der Klage. Denn ohne die auch als „Muldenplauzer“ bekannt gewordenen Musiker als fester Bestandteil des TCC wären die Sackfeten gar nicht mehr vorstellbar. Soll heißen, mit diesem Irrglauben konnte man gut leben. Schließlich haben sich daraus positive Synergien entwickelt.

So kennt man die Trebsener Blasmusikanten, die gerne auch mit Auftritten unter freiem Himmel aufspielen Quelle: privat / Facebook

Zum 30-jährigen Jubiläum der Blasmusikanten fand ein Generationswechsel statt. Gründel bildete mit Joachim Müller und René Schneider die organisatorische Speerspitze der Formation. Und fortan nannte man sich Trebsener Blasmusikanten, die sich seit 2013 als eingetragener Verein in der Region aber auch weit darüber hinaus präsentieren.

Musikalische Brauchtumspflege

Mit ihren Auftritten unter Blätterdächern wie auch in Festzelten pflegen sie musikalisches Brauchtum. Und so haben sie sich der Böhmischen Blasmusik ebenso verschrieben wie der Polka, dem Marsch und Walzer. Dem Trend der Zeit folgend, gehören indes auch moderne Arrangements zum Repertoire. Und dafür überlassen sie dank ihrer wöchentlichen Proben nichts dem Zufall. Ziel ist es auch, schon demnächst dem Wunsch vieler Fans nachzukommen, eine erste eigene Musik-CD zu veröffentlichen.

Auch das sind die Trebsener Blasmusikanten, die in der Advents- und Weihnachtszeit gerne das traditionelle Adventsgebrumm in Walzig instrumental unterstützen. Quelle: Frank Schmidt

„Mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz“, so versichert Gründel, „verfeinern wir stets unser Können, um den Zuhörern durch neue Technologien ein Höchstmaß an Qualität zu bieten.“ Den Beweis dafür wollen sie erneut mit ihrem Jubiläumskonzert liefern und laden dazu ehemalige Mitstreiter des Klangkörpers, alte und treue Fans sowie neue Freunde der Blasmusik ein. Bei freiem Eintritt und in gemütlicher Kaffeerunde geht das Muttertagskonzert um 14 Uhr los.

Von Frank Schmidt