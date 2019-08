Grimma

In Mutzschen kocht die Gerüchteküche. Zum Glasfaserausbau. Von Baufehlern, mangelhafter Verlegung und sogar einer Firmenpleite ist die Rede, weil der Ausbau ins Stocken geraten ist. Seit Januar sei die web+phone GmbH nicht mehr tätig, heißt es. An den Gerüchten stimmt nur so viel, dass das Grimmaer Unternehmen durch die KWW-Baustelle in der Bahnhofstraße die Verlegung seiner Breitband-Haupttrasse unterbrochen hat und dadurch in Zeitverzug geraten ist.

Haupttrasse in Mutzschen zu 75 Prozent fertig

Im Mai vorigen Jahres hatte web+phone mit dem Bau der Haupttrasse in der früheren Kleinstadt begonnen. Nach Angaben von Geschäftsführer Martin Flechsig ist sie zu 75 Prozent fertig gestellt. Am 23. Januar sei der erste Kunde ans Glasfasernetz gekommen, mittlerweile seien etwa 100 Kunden angeschlossen. Neben Mutzschen wird das kleine mittelständische Unternehmen auch die Orte Roda, Göttwitz, Gastewitz, Prösitz und Wetteritz mit schnellem Internet versorgen.

Eigentlich wollte web+phone mit der Haupttrasse längst in Roda sein, kam sich aber ins Gehege mit der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH (KWW), in deren Auftrag seit April Regenwasserleitungen in die Mutzschener Bahnhofstraße gelegt werden. Der Spezialist für IT-Systeme und Kommunikation stoppte im März den Weiterbau der Haupttrasse und konzentrierte sich auf Hausanschlüsse und andere Baustellen. Laut Flechsig verliere man etwa ein halbes Jahr und wolle nun 2020 in Roda sein.

Mitverlegung war offenbar keine leichte Geburt

Schon im vorigen Jahr waren sich beide Seiten einig geworden, in der Bahnhofstraße der KWW beziehungsweise deren Dienstleister Veolia den Vortritt zu lassen und dann die web+phone-Leerrohre mit in den Wasserschacht zu legen. Auch wenn die Mitverlegung offenbar keine leichte Geburt war und vieler Worte bedurfte, geht es jetzt voran. In den letzten Wochen seien die ersten 150 Meter fürs künftige Breitbandkabel mit in den Schacht gekommen, informiert Flechsig. Nicht nur für die Leitungsbauer, auch für web+phone sei das die bessere Wahl. Hätte man vor dem Verlegen der Wasserleitung das Kabel ins Erdreich gebracht, so Flechsig, hätte die Gefahr einer Beschädigung bestanden.

Hier liegen die Rohre schon der Straße. Quelle: Frank Prenzel

„Wir erlauben dem Unternehmen, kostenfrei und rechtzeitig vor Deckenschluss der Straße an den Rand der Gräben Leerrohre für das Glasfaserkabel zu verlegen. Dafür gelten Mindestabstände zu den Trink- und Abwasserleitungen“, informiert Lutz Kunath, KWW-Chef und Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain in einer Person. Die Mitverlegung erfolge baubegleitend. Bei den Anschlüssen zu den Grundstücken wird laut Kunath ebenso verfahren. Seinen Angaben zufolge werden die KWW-Arbeiten – trotz felsiger Hindernisse – planmäßig im Oktober abgeschlossen. Für die Strecke von 980 Metern werden 609.000 Euro investiert.

Geschäftsführer räumt mangelnde Information ein

Web+phone-Chef Flechsig räumt ein, die Mutzschener nur ungenügend über den Baustopp informiert zu haben. Mit einem Schreiben an die Haushalte soll das Defizit beseitigt werden. „Wir garantieren, dass jede Straßenöffnung wieder ordentlich verschlossen wird“, reagiert Flechsig zudem auf immer mal wieder laut geäußerte Kritik.

Martin Flechsig ist der Gründer und Geschäftsführer der Grimmaer Firma web+phone. Sie verlegt in Mutzschen Glasfaserkabel. Quelle: Frank Prenzel

Wo es geht, schachtet seine Firma Straßen und Fußwege inzwischen gar nicht mehr auf, sondern benutzt Bohrer. In diesem Jahr schaffte sich das Unternehmen für 250.000 Euro einen Horizontalspülbohrer an, der im Erdreich im Stück eine Länge bis zu 100 Meter bewältigen kann und Platz für das Einziehen der Glasfaserrohre schafft. Einer der Bohrköpfe zertrümmert sogar harten Fels. 85 Prozent der innerörtlichen Haupttrasse können laut Flechsig mit dieser modernen, aus der Schweiz stammenden Technologie bewältigt werden. Für Hausanschlüsse wiederum nutzt seine Firma eine sogenannte Erdrakete, wozu nur ein Kopfloch notwendig ist.

Leichter geht es über Land. Auf Acker komme man mit einem Pflug am Tag gleich mal 500 Meter weit, weiß Flechsig. Zwischen Mutzschen und Roda rechnet er mit höchstens zwei Wochen Arbeit für die Haupttrasse.

Von Frank Prenzel