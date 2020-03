Mutzschen begehrt auf: Straßenbau wichtiger als neue Schule

Grimma/Mutzschen

Florierendes Gewerbe, Arztpraxen und Ergotherapien, Kindergarten und Grundschule – in diesen Bereichen sei Mutzschen gut aufgestellt, sagt die neue Ortsvorsteherin Hannelore Blasko und reagiert damit auf die Kritik des 63-jährigen Dieter Sonnenkalb, der am Seilerberg wohnt. Er hatte angesichts ruinöser Häuser und löchriger Straßen gegenüber der LVZ geäußert, dass in Mutzschen die Zeit stehen geblieben und die Eingemeindung nach Grimma ein Fehler gewesen sei. Die Kritik hat Blasko gewurmt. Ständig lese sie nur Negatives über Mutzschen, meint sie. Sonnenkalb gibt sie bezüglich des Stadtbildes dennoch Recht, betont aber: „Das sind alles private Grundstücke.“

Einwohnerzahl in Mutzschen rückläufig

Seit acht Jahren gehört Mutzschen zu Grimma. In dieser Zeit hat sich nach Blaskos Recherchen die Zahl der Einwohner um fast 250 Menschen verringert. Stand 30. Januar seien exakt 2006 Menschen in Mutzschen und den acht Dörfern, die einst zur Kleinstadt gehörten, gemeldet. Ihnen stehen zwei Arztpraxen, eine Kinderarztpraxis, eine Apotheke und zwei Ergotherapien zur Verfügung, zählt die 68-jährige Ortsvorsteherin auf. Mutzschen besitze eine gut ausgestattete Feuerwehr, die Kita und die Schule.

Stolz über ansässiges Gewerbe im Grimmaer Ortsteil

Stolz klingt auch aus ihrer Stimme, wenn sie auf das gut gehende Gewerbegebiet und die vielen anderen Firmen, die in Mutzschen ansässig sind, verweist. Deren Gewerbesteuer sollte die Stadt Grimma jedoch auch in Mutzschen einsetzen, kommt Blasko, die seit vorigen Oktober im Amt ist, rasch auf den Punkt. Das Geld müsse der Deckenerneuerung von Straßen zugute kommen, meint sie. Neben einem neuen Kindergarten sei der Straßenbau das Dringlichste, „für mich wichtiger als ein Schulneubau“. Zwischen Roda und Wagelwitz oder in der Robert-Koch-Straße helfe ausbessern nicht mehr.

Blasko hat seinerzeit als Stadträtin für die Eingemeindung nach Grimma die Hand gehoben. Dazu stehe sie nach wie vor, gibt sie zu verstehen. Aber „mit Abstrichen“.

In Privathand: Häuser in der Mutzschener Straße Zum Schloss. Quelle: Frank Prenzel

Die Stadt Grimma habe die Eigentümer der verlodderten Grundstücke und Häuser angeschrieben, geht Blasko auf Sonnenkalbs Kritik ein. Die Besitzer seien aufgefordert, Ordnung zu schaffen. In manchen Fällen sei der Eigentümer aber nicht mal auffindbar, zuckt sie mit den Schultern. Auf Drängen des Ortschaftsrates habe es im Dezember und Januar mit dem städtischen Ordnungsamt Begehungen in Mutzschen gegeben, um sich ein aktuelles Bild zu verschaffen. Dabei sei es auch darum gegangen, wie die Breitband-Firma die Baustellen hinterlässt.

Ortsvorsteher will sich hinter Seilerberg-Problem klemmen

Der Seilerberg, wo noch zu Zeiten der Mutzschener Eigenständigkeit Mauer und Erdreich herunter brachen und die Stadt Grimma später den Hang zur Straße mit Pflanzsteinen sicherte, ist Blasko selbst ein Dorn im Auge. Nach Sonnenkalbs Kritik will sie sich jetzt hinter die Angelegenheit klemmen. Momentan sei nicht mal klar, sagt sie, ob die Stadt oder ein Privatmann Eigentümer der Mauer sei.

Am Seilerberg in Mutzschen sind schon vor Urzeiten Mauer und Erdreich herab gebrochen. Pflanzsteine sollen den Hang sichern. Quelle: Frank Prenzel

Übrigens bietet Blasko viermal im Jahr eine Sprechstunde an. Der Termin werde im Amtsblatt und per Aushang bekannt gegeben. Außerdem würden Sitzungen des Ortschaftsrates nunmehr nicht nur in Mutzschen, sondern auch in den Dörfern stattfinden. Informationen, die sie von der Stadt Grimma erhalte, leite sie per Mail umgehend an die Ortschaftsräte weiter.

Von Frank Prenzel