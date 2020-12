Mutzschener Ortschaftsrat geht Abriss alter Schule gegen den Strich

Grimma/Mutzschen

Ulf Born hat einen dicken Hals. Dem Göttwitzer stößt bitter auf, dass er als Ortschaftsrat von Mutzschen aus der LVZ erfahren musste, wer den Auftrag zur Planung des neuen Kinderzentrums Mutzschen erhält. Born wirft der Stadtverwaltung Grimma ebenso wie Ortsvorsteherin Hannelore Blasko eine mangelhafte Information gegenüber dem Ortschaftsrat vor. Genauso verärgert ist Born, dass das in 1960er-Jahren errichtete Schulhaus einem Neubau weichen soll.

Mutzschener strebt Abwahl der Ortsvorsteherin an

Ulf Born. Quelle: Frank Prenzel

Dem 56-Jährigen mit Mandat der Wählervereinigung Mutzschen geht einiges gegen den Strich. Als auch zur Oktober-Sitzung des Mutzschener Gremiums mehr als ein Dutzend Leute in einem kleinen Raum hockten und von Corona-Abstand keine Rede sein konnte, entschied er sich zu einem provokanten Ansatz und stellte den Antrag zur Abwahl von Ortsvorsteherin Blasko. Denn schon zur September-Sitzung war fehlender Abstand kritisiert worden. Borns Anträge zur Abwahl der Ortsvorsteherin und zur Absetzung der Sitzung wegen Nichteinhaltung der Schutzmaßnahmen fanden erwartungsgemäß keine Mehrheit. Der Göttwitzer verließ schließlich zur eigenen Sicherheit die Versammlung an jenem 8. Oktober vorzeitig – und verpasste so die laut Protokoll „kurze Information über die Bieter-Veranstaltung“ zum Kita- und Grundschulprojekt. Die gab Gerald Berger, der neben Blasko den Ortschaftsrat von Mutzschen in der Auswahl-Jury vertrat.

Stadtrat von Grimma vergibt Planung in Mutzschen

Der Stadtrat von Grimma vergab den Planungsauftrag am 19. November an die Leipziger S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH. Eine Woche später hätte der Ortschaftsrat tagen sollen – die Sitzung wurde wegen des Lockdowns abgesagt. Dafür hat Born Verständnis, ist aber schon der Meinung, dass die Ortschaftsräte zumindest per Mail oder Rundschreiben über die Vergabe hätten informiert werden müssen. „Das sind ja wichtige Dinge für Mutzschen.“ Dabei fühlt sich der 56-Jährige von Anfang an ungenügend einbezogen. „Den Ausschreibungstext hätte ich gern gesehen.“ Und es sei auch nicht per Beschluss abgestimmt worden, wer Mutzschen in der Jury vertritt.

Born : Vermisse Fantasie und Kreativität in Grimma

Genauso wurmt Born, dass der alte Schulkörper durch einen Neubau ersetzt werden soll. „Die vorhandene Bausubstanz ist in Ordnung, wir können doch nicht immer alles abreißen“, bekräftigt der Kommunalpolitiker. Er vermisse bei den Verantwortlichen der Stadt die Fantasie und Kreativität, aus dem vorhanden Bau ein modernes Schulhaus zu schaffen. Zumal der Abriss auch wieder Geld koste. Born erinnert daran, dass zu DDR-Zeiten in Mutzschen vieles in Eigeninitiative der Bevölkerung entstand und erhaltenswert sei. „Da könnte Grimma doch mal Vorreiter beim Bewahren sein.“

Grimmas OB: Schulkörper nicht mehr zu halten

Born zufolge favorisierte der Ortschaftsrat eine Lösung unter Wiederverwendung des jetzigen Schulgebäudes. Dem widerspricht Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Der jetzt eingeschlagene Weg sei mit dem Ortschaftsrat diskutiert worden und habe dessen Zustimmung gefunden. Berger zufolge ist der Schulkörper „nach heutigen Standards nicht mehr zu halten“. Zum Beispiel seien nach den aktuellen Richtlinien alle Klassenzimmer zu klein.

Auch die 1989 errichtete Kita sei trotz ihres Charmes funktional nicht mehr zeitgemäß und „energetisch eine Katastrophe“. Mit dem Neubau zunächst einer Kindertagesstätte und später einer Grundschule an einem Ort habe Mutzschen die Chance auf ein tolles städtebauliches Ensemble, betont der Rathauschef. Wohl wissend, dass wohl fünf bis zehn Jahre ins Land gehen werden.

Von Frank Prenzel