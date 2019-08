Grimma/Bahren

Es muss eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen sein. Unbekannte haben am Anschlagbrett der Zufahrt zur Bahrener Loreley Kopien von Dokumenten angebracht, die es in sich haben. Denn es handelt sich um nichts Geringeres als den „ Bebauungsplan über das Loreley-Gelände in Bahren“ – genehmigt im Jahr 1937.

Jemand hat an der Zufahrt zum Loreley-Gebiet in Bahren die Kopie eines Bebauungsplanes von 1937 angebracht. Quelle: Frank Prenzel

Die Dokumente tauchten aus dem Nichts auf und gießen durchaus Öl ins Debatten-Feuer um das Gebiet mit seinen beschaulichen Häusern. Immerhin liegt der Vorwurf der illegalen Wohnnutzung in der Luft – dokumentiert in der Post des Landratsamtes an 14 Grundstückseigentümer vom Mai 2015. Als seinerzeit ein Eigentümer den Antrag für den Bau eines Carports stellte, fand die Kreisbehörde keinen Bebauungsplan für die Loreley vor – und brachte so den Stein ins Rollen.

Bebauungsplan für Loreley-Gebiet ist in Arbeit

Allerdings hat scheinbar niemand von dem Dokument aus der Nazizeit, das etwa die Hälfte des heutigen Gebietes abdeckt, gewusst. Um die Kuh vom Eis zu holen und Rechtssicherheit zu schaffen, hatte der Stadtrat von Grimma im September vorigen Jahres die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, für dessen Kosten alle Grundstücksbesitzer anteilig aufkommen sollen. Der in Arbeit befindliche B-Plan umfasst etwa 130 Flurstücke, jedes vierte Haus in der Loreley ist ständig bewohnt.

Umso überraschter zeigte man sich in den Verwaltungsstuben über das Auftauchen der kopierten Dokumente von 1937. In Grimma, das Bahren mit der Eingemeindung von Nerchau im Jahr 2011 übernommen hatte, durchforstete man daraufhin das Nerchauer Archiv – und fand in einer Kiste tatsächlich das 82 Jahre alte Original des Bebauungsplanes – „fein säuberlich verpackt“, wie Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) anmerkt.

Landratsamt prüft, ob der alte Plan noch wirksam ist

Berger bedauert, dass der Anonymus nicht eher tätig wurde. „Dann hätten wir uns viel Ärger und Arbeit erspart.“ Allerdings muss jetzt zunächst geklärt werden, ob der alte Plan noch rechtskräftig ist. Die Stadt Grimma hat das Original deshalb dem Landratsamt zur Prüfung übergeben. „Wir haben selten B-Pläne mit einem Hakenkreuz im Stempel“, spielt Berger auf das Alter an. Aber viel spräche für ein gültiges Dokument. Käme grünes Licht vom Landratsamt, würde der alte Plan „50 bis 60 Prozent des von uns zu entwickelnden B-Planes abdecken“, sagt der Rathauschef. „Wir hoffen, dass der alte Plan wirksam ist, dann reden wir nur noch über den Rest.“ Der Aufwand würde sich um die Hälfte verringern.

Allerdings steht auch das Rechtsamt des Kreises vor einer ungewohnten Situation. „So etwas gab’s bis jetzt nicht“, erklärt Landratsamt-Sprecherin Konstanze Morgenroth auf Anfrage. Die Sache sei knifflig. Wann ein Ergebnis vorliegt, steht ihren Worten zufolge noch nicht fest.

Keiner ahnte etwas von der Existenz der Dokumente

Kopie aus den Dokumenten mit dem Genehmigt-Stempel. Quelle: Frank Prenzel

Seltsam ist zwar, dass die Dokumente unbekannt in einer Archivkiste der Verwaltung schlummerten. Oberbürgermeister Berger kann sich aber auch nicht erklären, warum keiner der heutigen Grundstücksbesitzer Kenntnis von der 82 Jahre alten Genehmigung hatte. In Bahren habe es nach der Androhung des Landratsamtes, dauerhaftes Wohnen zu untersagen, drei Bürgerversammlungen gegeben. Nicht ein einziges Mal sei von der Existenz eines Bebauungsplanes die Rede gewesen.

Auch der frühere Nerchauer Bürgermeister Uwe Cieslack wusste nicht, dass vor mehr als 80 Jahren die Loreley beplant wurde. Die Nachricht vom Fund der Dokumente überraschte ihn. Nerchau hatte Bahren 1994 eingemeindet. „die Archivalien haben wir übernommen, aber nicht tief geschürft“, so Cieslack. Dafür sei gar keine Zeit gewesen. Dabei hätte die Kommune seinen Worten zufolge gern auf vorhandene Dokumente zurück gegriffen. Denn die Frage, ob man in der Loreley dauerhaft wohnen kann, habe schon immer gestanden. Im Flächennutzungsplan von Nerchau sei die Loreley als Erholungsgebiet ausgewiesen worden, „dauerhaft Wohnende durften bleiben“.

Ob der Plan von 1937 so noch genutzt werden kann, zweifelt Cieslack durchaus an. „Die Zeit ist nicht stehen geblieben, heute gelten ganz andere Kriterien“, sagt er zum Beispiel mit Blick auf die Zufahrten von Rettungsfahrzeugen.

In der idyllisch gelegenen Loreley in Bahren verstecken sich die Häuser hinter viel Grün. Quelle: Frank Prenzel

Die Frage nach dem Flächennutzungsplan ( FNP) stellt auch LVZ-Leser Helmut Lengler. „Wie wurde die Fortschreibung der Flächennutzung seit 1937 gehandhabt, die letztlich zur ,Rechtsunsicherheit’ geführt hat“, will er wissen. „Eigentlich soll ein Flächennutzungsplan etwa alle zehn Jahre von den Gemeinden überarbeitet werden. Ist dies anlässlich der Eingemeindungen in die Stadt Grimma erfolgt?“

Nach Angaben von Simone Kluge, Chefin des Grimmaer Stadtentwicklungsamtes, besitzt Grimma derzeit nur einen FNP-Entwurf. Um Baurecht zu schaffen, nütze so ein Plan aber nichts. „Dafür müssen wir einen Bebauungsplan aufstellen.“

Von Frank Prenzel