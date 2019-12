Nach 13 Jahren: Colditzer CDU-Chef gibt Vorsitz ab

Colditz

Nach den mickrigen 2,3 Prozent, die er bei der Colditzer Bürgermeisterwahl 2018 für seine Partei eingefahren hatte, wollte und konnte er nichts beschönigen. Entsprechend selbstkritisch äußerte er sich damals bereits unmittelbar nach dem Urnengang. Jetzt zog der 53-jährige Matthias Muschter die Konsequenzen: Nach 13 Jahren als CDU-Chef stellte er sein Amt zur Verfügung.

Cornelia Kasten ist neue CDU-Chefin von Colditz. Quelle: Thomas Kube

Bei der Mitgliederversammlung des Colditzer CDU-Stadtverbandes verzichtete er auf eine erneute Kandidatur. Zu seiner Nachfolgerin wurde Cornelia Kasten gewählt, die bis dahin seine Stellvertreterin war. Muschter selbst fungiert fortan als Partei-Vize. Er dankt der neuen Vorsitzenden für deren Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und wünscht ihr Erfolg.

Kasten, die nach eigenem Bekunden im Januar neu angreifen möchte, tritt das Amt politisch geschwächt an. Als Kandidatin ihrer Partei verfehlte sie bei den Kommunalwahlen den Wiedereinzug in den Stadtrat. Somit ist die Volkspartei CDU nicht im örtlichen Parlament vertreten. „Es ist uns nicht gelungen, die Wähler von unserer weitsichtigen kommunalpolitischen Arbeit zu überzeugen“, resümiert Muschter.

Etablierte Parteien nicht mehr im Stadtrat von Colditz

Muschter ist Parteimitglied seit 1990 und seit gut einem Jahr Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der Landkreis-CDU. Zwei Legislaturperioden saß er für die CDU im Kreistag sowie zwei Jahre als Nachrücker im Stadtrat. Als langjähriger Gemeinderat von Zschadraß habe er sich frühzeitig für eine Fusion mit Colditz und Teilen von Großbothen ausgesprochen und sei damals noch auf hartnäckigen Widerstand gestoßen: „Letztlich kostete mich das auch meine Wiederwahl ins Parlament.“

Matthias Muschter legte den CDU-Vorsitz nieder. Quelle: privat

Parteien gehörten zur Demokratie, findet der Krankenpfleger aus Skoplau, dem kleinsten aller Colditzer Ortsteile. Interessenvertretung von unten nach oben sei ohne fest verankerte Parteiverbände nicht umsetzbar. Umso schmerzlicher empfindet er den Fakt, dass im neuen Stadtrat weder Vertreter der CDU noch von der SPD säßen. Zur Erinnerung: In der vorigen Legislatur bildete die CDU mit SPD und Linken noch die Fraktion Pro Colditz.

Liberaler als Einzelkämpfer im Parlament

Von dem ungewohnten Bündnis ist aktuell nur noch der über die Linkspartei ins Rennen geschickte Michael Völkl übrig geblieben, der sich mittlerweile der Fraktion der Freien Wählervereinigung „Für unsere Heimat“ angeschlossen hat. Als Partei firmiert im Stadtrat daher lediglich noch Einzelkämpfer Manfred Heinz, der für die FDP im hohen Hause sitzt.

Jeder könne wissen, dass er ein Liberaler sei, betont Heinz. „Aufgrund der Radikalisierung in der Gesellschaft ist jedoch kaum noch jemand bereit, seine politische Gesinnung nach außen zu tragen.“ Gerade auf dem Lande, wo die Anonymität der Großstadt fehle, seien daher Wählergemeinschaften für die meisten das kleinere Übel. Er bedauere das, so Heinz: „Die Politik wird damit beliebiger.“

Christdemokrat engagiert sich für transparente Lokalpolitik

Am scheidenden CDU-Vorsitzenden Muschter schätze er, dass dieser jederzeit mit offenem Visier kämpfe, so Heinz. Und tatsächlich sind alle Ortsverbandsversammlungen der Christdemokraten für jedermann zugänglich. Schnelles Internet, demographischer Wandel, Entwicklung der Ortskerne – Muschter gilt als Befürworter einer transparenten Lokalpolitik. Diskussionen in Hinterzimmern mag er nicht.

Beobachter attestieren dem emsigen Parteiarbeiter indes wenig Fortune. Lediglich neun Mitglieder zählt der Stadtverband noch. Austritte, Wegzüge – man werde immer weniger. Daher wolle er künftig verstärkt Mitglieder werben, sagt Muschter. Beste Wünsche von Parteifreund Svend-Gunnar Kirmes begleiten ihn. Der Alterspräsident des Landtages, zu dessen Wahlkreis auch Colditz gehört, ist sich sicher, dass Muschter der bleibt, der er immer war: „Ein ganz Engagierter!“

Von Haig Latchinian