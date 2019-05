Bad Lausick

Die 56. Bad Lausicker Stadtratssitzung am Donnerstagabend war für Werner Moh die unwiderruflich letzte: Zur Neuwahl des Stadtparlaments am Sonntag tritt der CDU-Abgeordnete nicht erneut an. Was nicht verwundert, hat er doch seit seiner allerersten Wahl ein Mehrfaches dieser 56 Sitzungen absolviert, denn Moh ist seit 1990 dabei und damit einer der dienstältesten Bad Lausicker Stadträte.

„29 Jahre mitzuarbeiten, das ist eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann“, sagte Fraktionschef Udo Goerke. Werner Moh, Rentner inzwischen, habe dieses Engagement für die Stadt über viele Jahre mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer zu vereinbaren gewusst.

Werner Moh bekam bronzene Dankmedaille der CDU

Neben einem Blumenstrauß – den hatte mit Josef Eisenmann, Bürgermeister von 1990 bis 2015 ein langjähriger Wegbegleiter, besorgt – bedankte sich Goerke bei Werner Moh; außerdem gab es für ihn eine bronzene Dankmedaille der CDU.

Manfred Hönig verlässt nach 29 Jahren den Stadtrat in Bad Lausick. Quelle: LVZ-Archiv

„Im Stadtrat zu arbeiten, hat mir immer viel Spaß gemacht, auch wenn wir uns manchmal gestritten haben. Wichtig war mir immer, dass wir gemeinsam etwas beschließen“, sagte Moh. Diesen Konsens, um die Kurstadt voranzubringen, habe man immer gefunden; er hoffe, dass das auch dem neuen Stadtrat gelinge.

Den Gedanken des parteien- und fraktionsübergreifenden Handelns aufnehmend, bedankte such Udo Goerke mit einem Strauß auch bei Manfred Hönig. Der Mann, der bis zur Rente ein Rundfunkgeschäft betrieb und sich in der AWO engagiert, ist ebenso lange wie Werner Moh Mitglied des Stadtrates und letzter Vertreter der SPD in dieser Runde. Verabschiedet wurden zudem zwei CDU-Abgeordnete, die aufgrund des Berufs auf eine neuerliche Kandidatur verzichteten: Axel Höer und André Trautner.

Von Ekkehard Schulreich