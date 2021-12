Nach Attacke in Grimma: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Grimma

Am Abend des 15. Oktober 2021 wurde ein 54-Jähriger Inhaber eines Dönerladens in Grimma vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses von drei Unbekannten angegriffen und teilweise mit Steinen geschlagen. Während zwei Tatverdächtige agierten, sicherte laut Polizeiangaben der dritte Unbekannte die Handlung ab. Der Geschädigte wehrte sich und rief um Hilfe, sodass die Männer von ihm abließen und ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Im Rahmen der Gegenwehr biss der 54-Jährige einem der Unbekannten so stark in den Finger, dass die Möglichkeit besteht, dass er Verletzungen davontrug. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Männer sollen etwa 1.60m, 1.65m und 1.80m groß gewesen sein. Der größte von ihnen soll dazu dunkle Kleidung (wie Motorradkleidung) getragen haben und von schlanker Statur sein. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die etwas gesehen haben, Angaben zu den Tätern machen können oder Hinweise aus den sozialen Medien bereithalten. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, 04668 Grimma, Tel. (03437) 7089-0 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von lvz