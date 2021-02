Nach Brand in Naunhof schafft blinde Seniorin Weg zurück ins Leben

Grimma

Geistesgegenwärtig riss sie sich die brennenden Kleider vom Leib, rannte nach draußen und rief um Hilfe. Nachbarn erhörten sie, brachten sie in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Noch immer fällt es Christa Zeidler schwer, über jenes Missgeschick zu sprechen, das sich am 12. Dezember ereignete und ihr beinahe das Leben gekostet hätte. Mit schweren Brandverletzungen wurde die 88-Jährige in eine Leipziger Spezialklinik gebracht und dort vier Wochen lang behandelt.

Sie trage noch einige Verbände, sei aber über den Berg, sagte die langjährige Kreisvorsitzende des Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes. Da die sechswöchige Reha-Kur in Bad Klosterlausnitz erst am 17. Februar beginnen kann und die Naunhoferin noch nicht in die Brandwohnung zurückkehren darf, kam sie vorerst im Grimmaer Caritas-Altersheim unter. Aus der Kurzzeitpflege meldete sie sich jetzt telefonisch bei der LVZ, um sich für alle eingegangenen Genesungswünsche zu bedanken.

Ein Leben für die Schwachen der Gesellschaft

Überhaupt ist sie des Lobes voll, mit wie viel Aufmerksamkeit sich die Pflegerinnen und Pfleger um die Bewohner kümmerten. „Und das unter Corona-Bedingungen“, betont die blinde Dame, die sich jahrelang als Stadträtin vor allem für die Schwachen in der Gesellschaft stark gemacht hatte. Als sie aus dem Krankenhaus kam, musste sie im Heim zunächst in achttägige Quarantäne. „Ich hatte fast ein wenig Mitleid mit dem Personal, das immer Schutzbekleidung anlegen musste, wenn es mein Zimmer betrat.“

Inzwischen könne sie sich auf ihrer Station frei bewegen, teilt Christa Zeidler mit. „Betreuer organisieren Spiele, bitten zur Zeitungsschau oder basteln mit uns. Weil ich anfangs noch wacklig auf den Beinen war, begleiteten mich die Pfleger sogar an die frische Luft.“ Das Essen sei hervorragend, zweimal in der Woche dürfe sie Besucher empfangen – für jeweils eine Stunde. „Die Angehörigen werden am Eingang von einer Schwester auf Corona getestet. Bei einem negativen Befund dürfen sie rein.“

Missgeschick mit dem elektrischen Eierkocher

Über das, was an jenem Brandtag geschah, möchte Christa Zeidler nur das Allernötigste erzählen: „Ich hatte Wäsche in der Küche zusammen gelegt. Auf mir unerklärliche Weise muss ich versehentlich an den elektrischen Eierkocher gekommen sein, der in Betrieb ging und sich entzündete. Ich hatte das nicht bemerkt, plötzlich wurde es an den Händen heiß. Wenig später muss ich Feuer gefangen haben ...“

„Vergesst mir die Blinden nicht“, appellierte die Annen-Preisträgerin noch kurz vor ihrem Unfall. Dabei bezog sie sich auf die für Behinderte doppelt schwierige Coronazeit. 13 Jahre war sie Kreisvorsitzende des Blindenverbandes. Sie weiß: Blinde lebten von Nähe, von körperlichem Kontakt. Wer nicht sehen könne, solle wenigstens reden, fühlen und begreifen. Alles Dinge, die in Zeiten von Maskenpflicht und Abstandsregeln fast unmöglich seien.

Christa Zeidler kommt wieder zurück

Umso mehr bedankt sich die Witwe bei ihren Kindern, ihrer Betreuerin und – wie gesagt – dem Pflegepersonal im Heim. „Gerade jetzt dürfe mit anerkennenden Worten nicht gespart werden. „Wenn etwas gut läuft, sollte das in der Zeitung ruhig auch mal gewürdigt werden.“ In ihrer Naunhofer Wohnung seien mittlerweile die Gardinen ab, sagt Christa Zeidler. „Deshalb fürchtete mancher Naunhofer bereits, ich sei ausgezogen. Da kann ich alle beruhigen. Ich komme ganz sicher wieder zurück. Doch jetzt geht es erstmal auf Kur.“

Von Haig Latchinian