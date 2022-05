Grimma/Nerchau

Das Nerchauer Brauhaus – die einzige Brauerei im einstigen Muldentalkreis – möchte in diesem Jahr wieder ihr Vor-Corona-Niveau erreichen. Durch die Absage von Volksfesten und Märkten sowie geschlossenen Lokalen in der Pandemie war der Absatz des kleinen Biobier-Herstellers massiv eingebrochen, erläutert Inhaber Jochen Rockstroh. Wurden im Jahr 2019 noch 1200 Hektoliter des süffigen Nerchauers in Fässer und Flaschen abgefüllt, waren es im vorigen Jahr lediglich 800 Hektoliter – fast nur noch in Flaschen. „Wir fahren die Brauerei jetzt wieder sukzessive hoch“, so Rockstroh.

Neuer Brauer ging im Leipziger Ratskeller in die Lehre

Durch die Corona-Krise büßte der 61-Jährige auch seine zwei bisherigen Brauer ein, die er auf Kurzarbeit setzen musste und die ihm schließlich – wie er sagt – aus privaten Gründen den Rücken kehrten. Dafür ist seit mittlerweile acht Monaten Brauer und Mälzer Robert Föhlisch neu an Bord. Der 24-Jährige stammt aus Dresden, ging in der Braumanufaktur des Leipziger Ratskellers in die Lehre und füllt nun in Nerchau seinen ersten Job aus. „Ich wollte eine Arbeit finden, bei der das Handwerk noch im Vordergrund steht“, erzählt der Neu-Grimmaer. In Nerchau werde der Brauprozess nicht nur überwacht, „hier weiß man am Ende des Tages, was man gemacht hat“.

Robert Föhlisch ist der neue Brauer und Mälzer im Nerchauer Brauhaus - hier an einem Gär- und Lagertank. Quelle: Frank Prenzel

Brauherr Rockstroh ist jedenfalls zufrieden mit seinem neuen Mann. „Sein Bier ist lecker“, zeigt sich der 61-Jährige von der Arbeit des jungen Brauers überzeugt. Die Grundrezepte seien geblieben, er drehe aber geschickt an den Stellschrauben. „Wir optimieren die Biersorten“, betont Rockstroh. Föhlisch brachte überdies mit einem nicht so hopfigen hellen Kellerbier eine neue Sorte mit, so dass das Nerchauer Brauhaus jetzt zwölf verschiedene Biere im Angebot hat. Am beliebtesten sei nach wie vor das Pils, verrät Rockstroh.

Nerchau avancierte zur ersten reinen Biobrauerei Sachsens

2011 gegründet, avancierte das kleine Nerchauer Unternehmen zwei Jahre später zur ersten reinen Biobrauerei in Sachsen. Die Gerste bezog der Betrieb bislang von einem Biobauern aus Sachsendorf, strebt aber einen Wechsel an. „Wir verhandeln im Moment mit der Wassergut Canitz GmbH“, verrät Rockstroh. Sie betreibt im Norden des Muldentals auch ökologische Landwirtschaft. Für Biomalz und Biohopfen muss Rockstroh allerdings auf Bayern ausweichen. Sein Hopfen wächst bei der Simon H. Steiner GmbH in der Hallertau heran, Malz bezieht er von der fränkischen Mälzerei Gebr. Steinbach GmbH.

Flaschenabsatz legte in der Corona-Zeit zu

„Wir produzieren ein lebendiges Bier“, schwärmt Rockstroh von dem Getränk, das bis zu vier Wochen in den Tanks gärt und reift. Das Frischeprodukt nach dem Deutschen Reinheitsgebot sei biozertifiziert und ausgereift, nicht pasteurisiert und nicht gefiltert. „So erhalten sich die Aromen.“

Ein Gutes hatte die Corona-Zeit. Das Geschäft mit den Flaschen legte Rockstroh zufolge zu. So findet sich das Nerchauer nicht nur in diversen Bioläden in und um Leipzig, sondern ist mittlerweile auch bei mehreren Rewe-Märkten gelistet. Generell sei es aber schwer, in die Regale der Supermärkte zu kommen, verdeutlicht der 61-Jährige, der als Pächter des Schlosses Trebsen und mit der Marktgastronomie zwei weitere Standbeine hat. „Wir haben nie Klingeln geputzt, dafür fehlt auch die Zeit. Wer denken, ein gutes Produkt verkauft sich von allein“, sagt er.

Robert Föhlisch ist der neue Brauer und Mälzer im Nerchauer Brauhaus - hier beim Zugeben von Malz. Quelle: Frank Prenzel

Allerdings hat das kleine Brauhaus in Lokalen bislang kaum Fuß fassen können. Neben dem Trebsener Schloss-Restaurant fließt sein Gerstensaft lediglich aus den Leipziger Hähnen in der „NaTo“ und der „Substanz“.

Angst um Versorgung mit Gas und Flaschen

Seit 2013 drehte Rockstroh nicht an der Preisschraube. Die höheren Einkaufspreise und gestiegenen Energiekosten ließen ihm jetzt keine Wahl, das Bier zu verteuern. „Bei uns geht die Flasche in der Regel für einen reichlichen Euro raus“, sagt er. „Alles andere macht der Handel.“ Mit Sorge blickt der Brauherr auch auf die Ukraine-Krise. „Wir hoffen, dass der Krieg nicht dazu führt, dass wir kein Gas mehr haben oder keine Flaschen mehr bekommen“, sagt der 61-Jährige. Die Flaschen würden derzeit mit russischem Gas produziert und die Kästen mit russischem Öl.

Im Lager des Nerchauer Brauhauses werden Flaschen und Kästen bevorratet. Quelle: Frank Prenzel

Am Sonnabend steht zehntes Brauereifest in Nerchau an

Am Wochenende aber sollen die Sorgen mal beiseite geschoben werden. Am Sonnabend, 7. Mai, laden Rockstroh und seine Mitstreiter von 14 bis 21 Uhr zum zehnten Brauereifest aufs Gelände Am Grünen Winkel ein – und ziehen die Spendierhose an. Kurz nach Eröffnung wird ein Holzfass mit Maibock angestochen und gratis ausgeschenkt. Sechs Sorten Bier stehen zur Verkostung bereit, und bei Führungen können die Gäste das moderne Sudhaus im einstigen Heizhaus des VEB Technodruck in Augenschein nehmen. Bei Blasmusik und Rock’n’Roll des Trio de Janeiro aus Wurzen gibt’s auch was für die Ohren.

