Nach Corona-Tod des Chefs: Colditzer Männerchor sucht musikalischen Leiter

Colditz

Kein Weihnachtssingen auf dem Colditzer Markt – das ist wie Heiligabend ohne Bescherung. „Stille Nacht“ – in guten wie in schlechten Zeiten versammelten sich am 24. Dezember sonst immer bis zu 1000 Colditzer zum gemeinsamen Singen. Im Archiv des Männerchores „Liedertafel“ findet sich dazu 1871 ein erster Eintrag, wobei die Tradition wohl noch weiter zurück reicht.

Singen bei Schneetreiben: Der Auftritt des Männerchores auf dem Colditzer Markt, wie hier vor Jahren, gehört zu Weihnachten einfach dazu. Quelle: René Beuckert

In Corona-Zeiten ist alles anders: Zum zweiten Mal in Folge war der Männerchor zum Schweigen verurteilt. Wobei es für die Sänger diesmal besonders bitter war. Der langjährige Vorsitzende und Liedermeister, Albert Peter Bräuer, starb vor knapp einem Jahr an Corona. Seitdem sind die 28 Sangesbrüder auf der Suche nach einem musikalischen Leiter. Die gute Nachricht: der Chor lebt.

Reinhard Richter vorübergehend Dirigent

Zunächst amtierte der zweite Vorsitzende, Frank Schneider, als Chef, ehe Wolfgang Hanschmann, der Notenmeister, die kommissarische Führung übernahm. Der 71-Jährige ist voll des Lobes über das älteste Mitglied des Chores: „Reinhard Richter ist 85 und hat sich bereit erklärt, vorübergehend die Proben zu leiten.“ Bei den wenigen möglichen Auftritten fungierte er als Dirigent.

So auch auf der nachgeholten Trauerfeier für den verstorbenen Chorleiter. Weil dieser im Januar, in Zeiten hoher Inzidenzen, aus dem Leben schied, durften bei der Beerdigung nur die nächsten Angehörigen anwesend sein. Viele Monate später, im Rahmen des Stiftungsfestes, versammelten sich die Mitglieder auf dem Friedhof, um musikalisch ihres langjährigen Oberhaupts zu gedenken.

Hohe Ehrung durch Bundespräsidenten

Ex-Bundespräsident Roman Herzog ehrte den Chor 1997 mit der Carl-Friedrich-Zelter-Plakette. Auf den Komponisten Zelter (1758-1832) gehen zahlreiche Liedertafeln zurück. Schon damals erfreute sich das Singen gerade in der Adventszeit großer Beliebtheit. Es gab weder Radio noch Plattenspieler, man traf sich zu Auftritten in Gasthäusern oder – wie in Colditz – auf dem Markt.

Der Männerchor Colditz erhielt 1997 die Carl-Friedrich-Zelter-Plakette. Quelle: Archiv

Anfangs sang der Männerchor hinter dem alten Brunnen, später am unteren Markt sowie vorm heutigen Herrenausstatter. Inzwischen versammelt sich der Chor wieder an seinem Ursprung, auf den Granitstufen vor der Sparkasse, wo früher der Brunnen war. Bis Corona kam und die lange Tradition des Weihnachtssingens ins Stocken geriet.

Chorjubiläum im nächsten Jahr

Selbst im Krieg erklangen Weihnachtslieder auf dem Markt, wenngleich damals gemischte Chöre den fast komplett eingezogenen Männerchor vertraten. Der Colditzer Männerchor gilt als einer der ältesten Sachsens. Im nächsten Jahr steht ein Jubiläum an, dann wird die „Liedertafel“ 175. Nach Feiern freilich ist derzeit niemandem zumute. Und so gibt es noch keinerlei Planungen.

Viele Jahre leitete der in diesem Jahr verstorbene Albert Peter Bräuer den Chor. Quelle: René Beuckert

Unvergessen die Auftritte in der Krypta des Leipziger Völkerschlachtdenkmals, zu Pfingsten auf dem Konzertplatz oder beim Festumzug zur 750-Jahrfeier der Stadt: „Ich hatte den Oldtimer-Traktor gefahren, auf dem geschmückten Hänger saßen die Sangesbrüder“, erinnert sich Joachim Gutschale (70). Und nun? Sendepause? Nicht ganz.

„Sängerkehle kein Trockenboden“

Übers Handy verschickten Joachim Gutschale und Reinhard Richter einen Gruß an alle Sangesbrüder. Mit Akkordeon und Geige spielten sie „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“. Nun warten die Colditzer auf ihren Liedermeister, die nächsten Proben und das zünftige Ölen der Stimmbänder: „Mit Bier“, sagt Chef Hanschmann: „Die Sängerkehle ist kein Trockenboden!“

Von Haig Latchinian