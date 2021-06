Nach Corona-Zwangspause: Grundschüler verlegen Schwimmunterricht ins Waldbad Colditz

Colditz/Muldental

Schwimmlehrerin Antje Carl spricht die Sprache der kleinen Wasserratten: „Damit ja nichts in die Nase kommt, schreien wir alle mal ins Wasser. Am Beckenrand festhalten, Arme schön lang und das Köpfchen ins Wasser.“ Als es blubbert, ist die Freude groß.

Er wolle keine Generation der Nichtschwimmer, betonte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Und er hat Wort gehalten. Weil die Schwimmhalle nach Corona-bedingter Zwangspause noch kein Wasser hat, die Kinder aber lernen müssen, sich über Wasser zu halten, verlegten die Lehrerinnen den Schwimmunterricht ins Freibad. Yvonne Zehrfeld: „Los geht es mit zwei dritten Klassen der Grundschule Colditz. Die üben jetzt im Colditzer Waldbad zwei Wochen lang am Stück.“

Wassertemperatur 23 Grad Celsius

Sebastian Schulze ist Bademeister. Dank Solaranlage kann er das Wasser in den Becken auf bis 28 Grad Celsius erwärmen: „Im Augenblick haben wir immerhin schon 23. Da muss niemand frieren“, sagt der vielleicht einzige Bademeister weit und breit mit sehr langem Vollbart: „Der macht sich besonders zum Neptunfest gut“, witzelt der Mann, der bei der Veolia, dem Betreiber des Bades, angestellt ist. Die Colditzer Kinder können zwei Außenbahnen unentgeltlich nutzen.

Die Colditzer Direktorin Katrin Knoll ist persönlich im Waldbad erschienen: „Früh morgens haben die Kinder noch zwei Schulstunden und kommen dann gemeinsam hierher.“ Lehrerin Simone Olbrich brauchte mit ihrer 3 a eine halbe Stunde: „Straffer Fußmarsch, die perfekte Erwärmung.“ Die 59-Jährige vollführte als Kind ihre ersten Schwimmzüge auch im Waldbad. „An der Leine von Max Dähne.“ Sie freut sich, dass das Wetter mitspielt. Damit sich kein Kind verbrennt, wird Sonnencreme aufgetragen.

Colditzer Grundschüler machen ihren Schwimmunterricht im heimischen Waldbad. Quelle: Thomas Kube

Mehr Wasserzeiten für Schwimmunterricht

500 Mädchen und Jungen hat das Schulschwimmzentrum Grimma im Blick. Nach den beiden Eröffnungswochen in Colditz geht es im Kleinbothener Bad mit Drittklässlern aus Grimma-Süd und Großpösna weiter, ehe Drittklässler aus Zschoppach und Otterwisch folgen. „Ein großes Dankeschön geht an die Stadt Grimma, die uns mehr Wasserzeiten zur Verfügung stellt“, sagt Yvonne Zehrfeld. Das Kultusministerium machte den Schwimmunterricht zur Chefsache. Minister Christian Piwarz (CDU): „Schwimmen lernen, heißt Leben retten.“

Das Schwimmen ist mit 35 Unterrichtsstunden im Lehrplan verankert und wird in der Regel ganzjährig in Klassenstufe 2 gegeben. Wegen der Pandemie bekamen im aktuellen Schuljahr landesweit rund 38000 Kinder nur kurzzeitig Schwimmunterricht, da die Hallenbäder ab 2. November geschlossen waren. Ausfälle gab es auch schon im Vorjahr. Ziel sei es, so Piwarz, dass Schüler in den verbleibenden Wochen 20 bis 25 Unterrichtsstunden erhielten. Weil das bis zu den Ferien nicht für alle machbar sei, kämen die anderen im nächsten Schuljahr dran.

Jung und alt in einem Becken

Während Yvonne Zehrfeld für Fortgeschrittene jede Menge „Nudeln“, Sprossen und Gürtel bereit legt, geht Antje Carl im Nichtschwimmerbereich mit den Neueinsteigern „ auf Wanderschaft“. Alles hört auf ihr Kommando: „Wir kämpfen uns aus eigener Kraft aus dem Becken. Die Leitern sind für die älteren Herrschaften bestimmt.“ Für Damen wie Klara Olschewski (89) und Marianne Jakob (87). Die Freundinnen ziehen jeden Morgen ihre Bahnen. Wer ihnen das Schwimmen beigebracht hatte? „Im Krieg mussten wir das schon selber tun.“

Von Haig Latchinian