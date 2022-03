Nach Corona-Zwangspause: Schönbacher Straßenlauf wagt Neustart

Colditz/Schönbach

Die Abstimmung in der Schönbacher „Schmiede“ hätte nicht knapper ausfallen können. Am Ende entschied eine einzige Stimme über Hopp oder Topp. Obwohl es derart eng zuging, steht das gesamte Organisationsteam nun umso geschlossener hinter dem Votum: „Lasst es uns wagen.“

Während der Muldentaler Städtelauf von Wurzen nach Grimma zuletzt wegen Corona abgesagt wurde, soll er also stattfinden – der 52. Schönbacher Straßenlauf, am 24. April und nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause. Angesichts stark steigender Inzidenzen jedoch in etwas abgespeckter Version.

Staffeln müssen diesmal entfallen

So verzichten die Veranstalter diesmal von vornherein auf die sonst immer beliebten Staffeln in allen Altersklassen. Auch würden Läufe mitunter zusammengelegt, sodass es diesmal statt 26 nur zwölf Rennen sein sollen. Das führe am Start und Ziel zu einer „Entzerrung“, zwischen den Wettbewerben sei schlicht mehr Zeit.

Der Schönbacher Straßenlauf ist auch bei den Kleinsten sehr beliebt. Quelle: privat

Es lohne allemal, sich den Termin dick im Kalender anzustreichen, sagt Katrin Juhrich. Zusammen mit André Kricke, Adalbert Berger, Thomas Schreck, Ina und Susan Krebs, Stefan Juhrich, Dirk Neustadt sowie Jürgen Andrä kümmert sie sich auch diesmal um die Organisation der Traditions-Veranstaltung mit bis zu 800 Teilnehmern.

Ein Volkssportlauf mit Tradition

Es war vor über einem halben Jahrhundert, als das Event im Dorf vor den Toren der Stadt Colditz laufen lernte: Zu DDR-Zeiten hieß der anlässlich des Republik-Geburtstages angesetzte sportliche Höhepunkt noch „Rudi-Arndt-Gedenklauf“, benannt nach dem gleichnamigen Widerstandskämpfer.

Bei der Erwärmung vorm Start macht auch Maskottchen Krümel mit. Quelle: Roger Dietze

Dem Colditzer Porzellanwerk war der Lauf damals sogar einen Traditionsteller mit entsprechendem Aufdruck wert. Von 1990 bis 1992 startete man zunächst den sogenannten Schönbacher Herbstlauf, seit dem Jahr 1993 firmiert dieser unter der jetzigen Bezeichnung „Schönbacher Straßenlauf“.

Lauf hat viele Väter und Mütter

Gründungsvater Gottfried Quaas ermittelte einst die Streckenlänge, indem er den Reifen seines Fahrrads mit einem Kreidestrich präparierte, den Drahtesel kilometerlang neben sich her schob, jede einzelne Umdrehung zählte und fleißig multiplizierte. Anfangs träumte der unvergessene Aktivist der ersten Stunde noch von einem reinen Radrennen.

Früh übt sich, wer ein Marathonläufer werden will. Quelle: privat

Tatsächlich gingen 1967 neben Läufern auch Rennfahrer an den Start. Doch es stellte sich sehr bald heraus, dass die Gassen zu eng für wetteifernde Radrenner sind. Damals wie heute: Jeder Teilnehmer darf sich über eine Urkunde freuen. Die jeweils drei Erstplatzierten bekommen Medaillen. Diese werden einmal mehr von Landrat Henry Graichen überreicht.

Vom Krümellauf bis zur Familienmeile

Zu den verschiedenen Konkurrenzen zählen die „Krümelläufe“ für die Kindergartenkinder über 300 Meter, zwei Walkingstrecken über vier und zwölf Kilometer sowie eine Schnuppermeile für die ganze Familie. Nicht fehlen dürfen auch die beiden Strecken (acht und 16 Kilometer) durch den Glastener Wald. Anmeldungen sind jeweils eine halbe Stunde vorm Start möglich.

Von 7 bis 13 Uhr für den Autoverkehr voll gesperrt sind die Untere Dorfstraße, die Straße „Zum Stausee“, der Nordweg und die Glastener Straße. Am Veranstaltungstag gelten die Regeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung. „Noch weiß niemand, was das konkret für uns bedeuten wird“, sagt Katrin Juhrich.

Kompromisse an der Tagesordnung

Auf Überraschungen hatten die Schönbacher zuletzt immer wieder souverän reagiert. So 2019, als die Wettkampfstrecke wegen der verheerenden Stürme und des damit verbundenen Windbruchs kurzfristig umgeleitet werden musste. Das war auch deshalb nötig, weil ein Storch direkt an der geplanten Strecke sein Brutgebiet hatte.

