Nach Corona-Zwangspause: So bereiten sich die Händler im Landkreis auf den Neustart vor

Borna/Grimma

Es ist ein bisschen Aufbruchstimmung, die am Sonnabend im Landkreis Leipzig herrscht. In den Geschäften wird geputzt, geräumt, umdekoriert. Aber auch gebaut: Plexiglasscheiben müssen über dem Kassenbereich angebracht, neue Ware in den Regalen verteilt werden. Der Grund für die Geschäftigkeit: Nach vier Wochen Zwangspause dürfen ab Montag die Einzelhändler wieder ihre Türen für Kunden öffnen. Das Wochenende nutzen die Gewerbetreibenden im Landkreis, um ihre Läden nach den Vorgaben des sächsischen Gesundheitsministeriums einzurichten und auszustatten.

Schon am Freitagnachmittag herrscht in der Blumenwerkstatt reges Treiben. Inhaberin Sandra Wittig und eine Mitarbeiterin gestalten Gestecke für jeden Anlass, räumen die Osterdekoration wieder weg, bestücken die Vasen mit frischen Blumen und suchen die besten Plätze für die neue Zimmerpflanzen, die eingetroffen sind. Zur Vorbereitung auf die Ladenöffnung gehört aber auch, mit Hilfe von Klebestreifen auf dem Boden Distanzzonen zu schaffen und zu markieren, neben der Kasse Desinfektionsmittel bereit zu stellen und das Personal mit Masken auszustatten. „Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden sozusagen wieder analog sehen können“, sagt Wittig. Die Floristin rechnet am Montag mit einem großen Andrang, „die Leute freuen sich, wieder etwas Normalität zurückzubekommen“.

Die Osterdekoration ist am Wochenende aussortiert worden, dafür hat Sandra Wittig für die Blumenwerkstatt neue Ideen. Quelle: Julia Tonne

Weil nur wenige Pflanzenliebhaber in den nächsten Wochen gleichzeitig im Laden sein dürfen, hat sich Wittig auch für den traditionellen Pflanztag etwas Neues einfallen lassen. „Die Bornaer können ab sofort ihre Balkonkästen und Terrassenkübel vorbeibringen, wir bepflanzen sie dann nach deren Wünschen.“

Leseratten müssen sich am Eingang die Hände desinfizieren

In der Buchhandlung nutzen Elke Kämpfner und Fanny Eberhardt den Sonnabend, um sich handwerklich auszuprobieren. Die erst kurz zuvor eingetroffenen Plexiglasscheiben müssen im Kassenbereich angebracht werden. Also greifen die beiden Leseratten mal zu Bohrer und Akkuschrauber. Zudem wird im Laden mehr Platz geschaffen, „wir verzichten auf zusätzliche Dekorationen“, sagt Kämpfner. Auch sie und ihre Kollegin rechnen mit einem großen Andrang, bitten die Kunden aber, sich bei Betreten der Buchhandlung die Hände zu desinfizieren, „weil wir ja nicht jedes Buch desinfizieren können“. Das Buchgeschäft hat die verordnete Zwangspause gut überstanden, wie Eberhardt betont. Der Onlinehandel sei sehr gut angenommen worden. Weshalb die beiden Buchhändlerinnen die Gelegenheit gleich nutzen, um ein großes Dankeschön an ihre Kunden zu richten.

Kleine Überraschungen für die Kunden der Parfümerie Funcke

Wie am Montag das Einkaufsverhalten der Bornaer aussehen wird, kann Manuela Pförtner noch nicht einschätzen. „Entweder kommen die Leute in Scharen oder aber es wird sehr verhalten“, sagt die Inhaberin der Parfümerie Funcke. Sie hat sich bereits mit Masken eingedeckt, ihre Kolleginnen aus der Kurzarbeit geholt und sich etliche Flaschen Desinfektionsmittel besorgt. Kleine Überraschungen legt sie außerdem bereit – ebenfalls, um Danke zu sagen, dass die Kunden der Parfümerie in den vergangenen Wochen treu geblieben sind.

Manuela Pförtner lässt ab Montag ihre Kunden wieder in ihr Geschäft Parfümerie Funcke. Für den Abstand und die Hygiene ist gesorgt. Quelle: Julia Tonne

Schmuckstücke müssen noch einige Zeit in Quarantäne

Michael Lindner und Alexander Kroll haben bereits am Freitag viel zu tun. Die beiden Männer bringen im Grimmaer Goldschmiedegeschäft von Sofia Thiele ebenfalls die schützenden Plexiglasscheiben an. „Die finden an allen Bedienbereichen Platz. Wir müssen unseren Kunden ja viele Stücke zeigen“, so Inhaberin Sofia Thiele. Desinfektionsmittel steht schon am Eingang bereit, auf dem Boden finden Abstandsmarkierungen Platz. „Wir hatten in den vergangenen Wochen unseren Online-Shop neu gestaltet, aber der kann nur eine Ergänzung sein.“ Bei den jetzt getroffenen Maßnahmen habe sie schon ein „komisches Gefühl“, gibt sie zu. „Man verunstaltet ja dabei seinen Laden.“ Einiges werde zudem anders sein, als vor der Krise. Wer seinen Schmuck reparieren lassen möchte, müsse etwa mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen. Da sich das Virus auch auf Schmuck halten kann, müssen solche Stück gewissermaßen in Quarantäne. Die Wiedereröffnung verbindet Sofia Thiele auch mit Hoffnung: „Die Leute sollten diszipliniert sein, damit wir auch weiterhin öffnen können. Jeder sollte mitdenken und nicht gleich wild losrennen.“

Zur Galerie Vier Wochen Zwangspause musste der Einzelhandel verkraften, ab Montag nun greifen die ersten Lockerungen. Das Wochenende nutzten Geschäftsinhaber, um sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten.

Gutscheinverkauf war eine große Hilfe

„Ich freue mich wirklich sehr“, sagt Ute Finsterbusch, Inhaberin vom Grimmaer Bekleidungsgeschäft „Go In“. „Wir durften ja Auswahlen zusammenstellen und liefern, aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Eine große Hilfe sei der Gutscheinverkauf gewesen, den Muldental TV und die Drogerie Dornig für viele Geschäfte übernommen hätten. „Das lief ganz gut.“ Die Gutscheine könnten die Leute nun ganz nach Belieben einlösen. „Die Grimmaer Händler haben sich gegenseitig unterstützt, wir sind eine gute Gemeinschaft.“ Die Wartezeit habe sie in ihrem Geschäft für Malerarbeiten in den Kabinen sowie das Waschen von Vorhängen genutzt. „Wenn man so lange schließen muss, dann merkt man, wie viel Spaß einem die Arbeit im Geschäft eigentlich macht“, sagt Finsterbusch.

Annett Rambow vom Grimmaer Wäsche- und Dessous-Geschäft öffnet voller Optimismus ihr Geschäft. „Ich hoffe sehr, dass jetzt keine Rückschläge kommen, sonst bleibt das nur ein Strohfeuer.“ Aktuell gibt sie bis zum 25. April auf jedes zweite Teil 25 Prozent Wiedereröffnungsrabatt. „Für kleine Läden war die Schließzeit schon ein hartes Brot. Aber nun wird es sicher wieder aufwärts gehen.“ Eine Plexiglasscheibe an der Kasse sorgt für zusätzlichen Schutz, Desinfektionsmittel und Mundschutz sind schon verfügbar.

Fanartikelgeschäft lag am Boden

Auch Karin und Uwe Rosenberg vom Fanshop Grimma freuen sich schon seit Tagen darauf, zum Wochenstart wieder die Türen zu öffnen. „Jetzt kann sich auch die Innenstadt wieder beleben“, hoffen sie. Die vergangenen Wochen seien hart gewesen, denn das Ostergeschäft fiel komplett weg. „Wir verkaufen ja nicht nur Fanartikel, sondern auch Sportbekleidung und kümmern uns mit dem Bedrucken von Textilien um ganze Mannschaften“, sagt Uwe Rosenberg. Mit Mundschutz und Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden haben sich beide schon auf die neue Situation eingestellt. Uwe Rosenberg haben die Einschränkungen auch auf eine andere Weise getroffen. Er organisiert den Muldentaler Städtelauf, der am 5. April stattfinden sollte, aber dann abgesagt werden musste. „Wir hatten ja alle Medaillen und sogar die Badehandtücher schon da. Nun haben wir einen neuen Termin organisiert. Jetzt steht der 20. September im Kalender.“ Er sei sehr optimistisch, dass sich bis dahin das Leben wieder normalisiert.

Von Bert Endruszeit / Julia Tonne