Es ist eine bundesweite Aktion von Musikern, Bands und allen, die sich daran beteiligen wollen. Am Sonntag wurde auf Balkonen, Terrassen und an Fenstern die „Ode an die Freude“ angestimmt. Auch im Landkreis Leipzig wurde so ein kollektiver Dank an die ausgesprochen, die in diesen schweren Zeiten helfen. Ab sofort läuten auch die Glocken.