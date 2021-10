Nach Neu-Entwurf für Papierfabrik-Erweiterung: Trebsener Aktionsbündnis lässt sich nicht umstimmen

Trebsen

Auf komplette Ablehnung stößt die Papierfabrik „Julius Schulte“ bei den Anwohnern mit ihrem neuen Entwurf zur Betriebserweiterung. Seine Sicht der Dinge stellte das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ am Dienstagabend in der sehr gut besuchten Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ dar. Fazit der Veranstaltung: Das Unternehmen soll woanders investieren.

Eine Woche zuvor hatte die Papierfabrik an gleicher Stelle ihren Entwurf den Mitgliedern von Verwaltungs- und Technischem Ausschuss präsentiert. Er sieht unter anderem vor, mit der Bebauung etwas vom Wohngebiet abzurücken und die den Häusern zugewandten Hallen niedriger auszulegen. Schallschutzmauern sollen die Bewohner vor Lärm schützen. Jenny Kösser, Andreas Heinze, Lutz Hoffmann und Hagen Nutsch vom Aktionsbündnis gingen mit einer umfangreichen Präsentation auf die neue Lage ein.

Gegen Einmauerung von Pauschwitz

Lärm und Schallschutz: Täglich fahren „Schulte“ 120 Lastwagen an. Nach dem Ausbau würden bis zu 400 erwartet, aneinandergereiht seien das 13 Kilometer. Niemand könne garantieren, dass sich davon nicht auch welche, wie schon jetzt, im Wohngebiet verirren. An der bereits überlasteten Autobahnanschlussstelle und in der gesamten Stadt werde sich das Verkehrsaufkommen erhöhen. Kösser: „Die Grenze des Belastbaren ist bereits erreicht.“ Pauschwitz solle nun mit bis zu sechs Meter hohen Wänden eingemauert werden.

Wie zum Beweis der Kritik: Am Dienstagnachmittag verfuhr sich dieser polnische Lastwagen, der zur Papierfabrik wollte, in die Sackgasse am Froschteich. Er musste zurückstoßen, wenden und durchs Wohngebiet fahren. Quelle: Thomas Kube

Gegen Flächenversiegelung

Lastwagen-Parkplatz: Die Fläche an der Bundesstraße 107, auf der bis zu 120 Brummis warten sollen, bis sie von der Fabrik abgerufen werden, sei ursprünglich eine Ausgleichsfläche für den Bau von Mondi gewesen. Die Versiegelung passe nicht mehr in die heutige Zeit und könne bei Starkregen sogar zur Gefahr werden. Es handle sich nicht um eine Verkehrsentlastungsfläche, sondern um eine Belastungsfläche. Nutsch: „Außerdem wird der Frischluftkorridor für die Stadt gestört.“ Dadurch würden sich die Wohn- und Lebensbedingungen aller Trebsener verschlechtern.

Überarbeiteter Entwurf: Die Gebäude der Papierfabrik "Julius Schulte", die den Wohnhäusern am nächsten stehen, sollen niedriger als im Vorentwurf ausfallen. Entlang der Straßen sind Schallschutzmauern vorgesehen. Quelle: Papierfabrik "Julius Schulte"

Für Erhalt der Schutzzone

Abstandsflächen: Die Mischgebietszone, die jetzt als Schutzzone das Werk von den Wohnhäusern trennt, wolle die Stadt im Flächennutzungsplan in ein Sondergebiet umwandeln, auf dem alles gebaut werden dürfe, was nicht zur Wohnlage passe. Auch mit dem neuen Entwurf würde das Wohngebiet erschlagen. Die 30 Meter hohe und 280 Meter lange Halle für die neue Papiermaschine nehme die Sicht. Sie stehe dann 100 Meter vom Wohngebiet entfernt, während die Abstände von Windrädern 750 Meter betragen müssten. Grundstücke und Immobilien würden somit an Wert verlieren. Heinze: „Man hat den Eindruck, wir leben mitten im Industriegebiet. Hier zu wohnen, macht so keinen Spaß.“

Protest: Bewohner der Pauschwitzer Straße wollen die Schutzzone zur Fabrik erhalten wissen. Quelle: Thomas Kube

Für Klimaneutralität

Umwelt: Die Behauptung, der Produktionsprozess sei frei von CO2-Emissionen, halte einer Überprüfung nicht stand. Der Gesamtenergiebedarf betrage nach dem Ausbau 1,7 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Nur geschätzt fünf Prozent davon könnten mit Biogas und Solaranlagen erzeugt werden. Ein neues Kraftwerk mit Gas- und Dampfturbinen, für das eigens eine größere Erdgasleitung ins Werk verlegt werden müsse, würde Kohlendioxid erzeugen. Die Fabrik sei also meilenweit von Klimaneutralität entfernt. Hoffman: „Zudem kommt es zu einer größeren Frischwasserentnahme aus der Mulde. Und bei der Rückleitung entstehen immer Verluste, zum Beispiel in Form von Wasserdampf.“

Gegen Argumente der Stadt

Arbeitsplätze und Steuern: Die Stadt führe stets an, dass ihr die neu entstehenden Jobs und Steuereinnahmen wichtig sind. Im 3800 Einwohner zählenden Trebsen würde aber in den nächsten zehn Jahren für zwei Menschen, die in Rente gehen, einer nachrücken. Angst vor Arbeitslosigkeit müsse also niemand haben. Es werde sich eher die Frage stellen, wie die neuen Arbeitsplätze besetzt werden sollen. Wahrscheinlich würden hauptsächlich Auswärtige zum Zuge kommen. Im Übrigen sei die Papierfabrik nicht der größte Steuerzahler in Trebsen, sondern der Bürger über den Anteil seiner Einkommenssteuer, den die Stadt erhält – wie die Zahlen von 2019 beweisen würden.

Für Alternativstandorte

Alternativen: Es gebe geeignetere Standorte für eine Expansion. In den Industrieparks von Schwarze Pumpe, Boxberg und Leuna sei die erforderliche Infrastruktur mit Logistik, Abwasserbehandlung und Energieversorgung schon vorhanden. Dort ließe sich einfacher die Produktion ansiedeln. Der Standort Trebsen könne eine Art Hauptquartier bleiben.

Bürgerentscheid denkbar

In der Diskussion mit dem Publikum ging es hauptsächlich um die Frage, wie die Investition von „Julius Schulte“ noch gestoppt werden könne. Andreas Heinze erwähnte die Möglichkeit, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen, das rund 400 Menschen unterschreiben müssten und dann in einen Bürgerentscheid münden würde, mit dem sich ein Stadtratsbeschluss kippen ließe. „Soweit sind wir aber noch nicht“, sagte er.

Aufruf an die Bevölkerung

Kreisrat Matthias Vialon (Bündnis 90/Die Grünen) verdeutlichte: „Beim jetzigen Planungsprozess handelt es sich um ausschließliches kommunales Recht.“ Jeder im Saal solle deshalb unverzüglich auf die Stadträte zugehen und sie davon überzeugen, zur Parlamentssitzung am 26. Oktober gegen den Entwurf der Fabrikerweiterung zu stimmen. „Es braucht ein gesellschaftliches Aufstehen. Wenn sie erst später reagieren, sind möglicherweise alle Messen gelesen“, mahnte er.

Von Frank Pfeifer