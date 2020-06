Nach Polizeieinsatz in Colditz: Rätselraten um Männertagsparty

Colditz

Für die einen war es eine ganz normale Himmelfahrtsparty, für die anderen der größte Polizeieinsatz, den Colditz seit langem erlebte. Was in der Gaststätte am Colditzer Sophienplatz tatsächlich abging – darüber streiten sich bis heute die Geister. Hinter vorgehaltener Hand reicht die Palette der Gerüchte von Schlägerei bis zum Abspielen verfassungsfeindlicher Musik.

Augenzeugen berichten von mindestens zehn Kleinbussen der Polizei, die an jenem 21. Mai auf dem Lidl-Parkplatz vorgefahren seien. Anwohner wollen „Sixpacks“ auch auf dem Markt und auf dem Sophienplatz gesichtet haben. Die Betreiberin der Gaststätte sagte gegenüber der LVZ, es habe sich um eine gut besuchte Männertagsfeier gehandelt.

Bereitschaftspolizei angefordert

Von einer Schlägerei könne keine Rede sein, wenngleich sie kleinere Rangeleien nicht ausschließen wollte, so die Wirtin. Auf Nachfrage bestätigte Polizeisprecherin Therese Leverenz die um 17.26 Uhr eingegangene Meldung: „Da war die Rede von Tumult vor der Gaststätte, von 100 Personen, teilweise lautstark und randalierend. Zudem sei illegale Musik abgespielt worden, hieß es.“

Daraufhin seien Kräfte der Bereitschaftspolizei angefordert worden. „Als wir eintrafen, hatten wir etwa 50 weitgehend friedliche Personen angetroffen. Eine Straftat lag nicht vor. Außerdem wurde keine extremistische Musik gespielt“, sagt Leverenz. Nichts sei beschädigt worden. Man habe die Besucher des Freisitzes lediglich auf das coronabedingte Abstandsgebot hingewiesen.

„Wir haben alle Angst“

Von der LVZ befragte Colditzer hatten entweder nichts gesehen, nichts gehört oder seien verreist gewesen. Ein Bewohner, der anonym bleiben möchte, äußerte sich resigniert: „Wir haben alle Angst. Keiner will etwas sagen. Im Ernstfall hilft dir keine Polizei. Dann kriegst du die Fresse voll.“

Von Haig Latchinian