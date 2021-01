Nach Querelen startet Mutzschens Feuerwehr neu durch

Grimma/Mutzschen

Die Krise bei der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen scheint abgewendet. Mit dem Beschluss zur Berufung setzte jetzt der Grimmaer Stadtrat die neu gewählte Wehrleitung in Amt und Würden. Bei der Wahl am 18. Dezember hatte sich der neue Wehrleiter David Kamphrath mit 28 zu 8 Stimmen gegen Markus Seiler durchgesetzt. Marco Eisfeld wurde zum ersten und Marko Kurschus zum zweiten Stellvertreter gewählt.

Während der Berufung der neuen Wehrleitung von Mutzschen im Grimmaer Stadtrat. Quelle: Thomas Kube

Die alte Führung hatte im vorigen Jahr nach internen Problemen das Handtuch geworfen. Der bisherige Wehrleiter Markus Beiler, der 16 Jahre an der Spitze stand, und sein Stellvertreter Tobias Weis, waren im Oktober vorigen Jahres zurückgetreten. Die gesamte Mannschaft sei davon überrascht worden, heißt es. Informationen zufolge sollen zuvor im Mutzschener Feuerwehrausschuss einige kritische Punkte auf den Tisch gepackt worden sein.

Neuer Wehrleiter von Mutzschen tritt in Große Fußstapfen

Kamphrath weiß aber, dass er in große Fußstapfen tritt. Beiler habe viel geleistet. Unter seinem Vorsitz sei zum Beispiel das neue Gerätehaus errichtet worden, spricht der 41-Jährige einen Dank aus. Eigentlich sei es nicht sein Ziel gewesen, Wehrleiter zu werden, so Kamphrath. Doch er habe sich einen Ruck gegeben, „damit es weiter geht und die Feuerwehr nicht zerbricht“. Schließlich diene sie der Gefahrenabwehr in und um Mutzschen.

Schon als Junge von der Feuerwehr begeistert

David Kamphrath wuchs in Cannewitz auf, wo er auch heute noch wohnt. Für die Feuerwehr hat er sich schon als Kind interessiert und trat 1993 der Cannewitzer Jugendwehr bei. 2007 wechselte Kamphrath, der von Beruf Landwirt ist und bei der Cannewitzer Agrargenossenschaft seine Brötchen verdient, zur FFW Mutzschen. Nun steht der Hauptlöschmeister mit seinen 41 Jahren den Brandbekämpfern vor. Die Kameradschaft zu vertiefen und den Einsatz- und Ausbildungsstand zu halten, sieht er als seine momentan wichtigsten Aufgaben. Doch auch zu Hause wird es nicht langweilig. Kamprath ist verheiratet und hat drei kleine Kinder: eine Tochter und einen Sohn, die die Grundschule besuchen, und einen weiteren Sohn im Kindergartenalter.

FFW Mutzschen ist auch für die Autobahn zuständig

Die Mutzschener Wehr, die seit 150 Jahren existiert, zählt momentan 52 aktive Kameraden und hat recht starke Nachwuchsabteilungen. Die Jugend- und die Kinderwehr kommen gemeinsam auf aktuell 30 Mitglieder. Eine Ehren- und Altersabteilung komplettiert die Floriansjünger im Grimmaer Ortsteil. Im Gerätehaus stehen drei Fahrzeuge. Die FFW Mutzschen ist gemeinsam mit den Zschoppacher Kameraden auch für die Autobahn-Richtungen von Mutzschen bis Grimma und von Mutzschen bis Leisnig zuständig.

