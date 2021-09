Nach Schmierereien: Naunhofer Möbelhaus Günz sucht Graffiti-Künstler

Naunhof

„Kunst kommt von Können“, meint Thomas Günz. Was jetzt an die Wände seines Naunhofer Möbelgeschäfts gesprüht wurde, sortiert er nicht unter dem Begriff Kunst ein. „Das sind einfach nur Schmierereien“, kritisiert er und hofft darauf, dass sich jemand bei ihm meldet, der es besser kann.

„Bisher hatten wir hier Ruhe“, erklärt der Inhaber. „Ich will der Stadt ja keinen Vorwurf machen, dass die Osttangente gebaut wurde. Aber seit sie existiert, erkennt man von dort aus unser Gebäude. Das lockt offenbar Leute an, die sich hier austoben wollen.“ Die Rückwand und eine Seitenwand, von vorne nicht einsehbar, verunstalteten nun der beziehungsweise die Täter. Eines der Graffiti besteht aus dem Schriftzug „Quecrew“.

Schmierereien passen nicht zum Image

„Darauf müssen wir reagieren“, ist Günz überzeugt. „Wir wollen den Pylon am Autobahnzubringer in Stand setzen, damit er wieder leuchtet, und eine neue Werbetafel anbringen. Und dann fährt man daran vorbei und sieht hier diesen Mist. Das passt nicht zu unserem Image.“

Zwei Wände besprüht: Mit den Motiven kann Thomas Günz nichts anfangen. Quelle: Thomas Kube

Günz sucht Graffiti-Künstler

Zwei Möglichkeiten hat er sich ausgedacht. Entweder installiert eine Fachfirma Videokameras, mit denen sich das Firmengelände überwachen lässt. Oder ein professioneller Graffiti-Künstler verziert die Wände. „Ich tendiere zu letzterem“, sagt der Händler und reagiert auf den Einwurf, dass diese auch mal mit Kritzeleien angefangen haben: „Das ist mir egal. Dann ist es wenigstens einer, der sich weiterentwickelt hat.“

Motiv sollte witzig sein

Wünschenswert wäre aus seiner Sicht, wenn die Wände mit künstlerischen Motiven und Werbung besprüht würden. „Das muss nicht nur Werbung für mein Geschäft, sondern kann auch welche für Naunhof sein“, schlägt er vor. „Am besten etwas Witziges. Man muss nur verstehen können, was gemeint ist.“

Künstler wird bezahlt

Die weiße Farbe hat er schon gekauft, mit der die jetzigen Bilder überpinselt werden sollen. Den Künstler, der dann kreativ wird, würde er freilich bezahlen. Und er hofft, das immer noch die Ehre in der Szene gilt, solche Werke, so sie einmal geschaffen sind, auf keinen Fall zu übersprühen.

Firma kommt gut durch Corona

Die zusätzlichen Kosten belasten nach seinen Worten die Firma. Er könne sie aber wegstecken, weil das Möbelhaus Günz ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen sei. „Wir sind ein Familienunternehmen ohne Schulden, mussten das Kurzarbeitergeld nur ein viertel Jahr in Anspruch nehmen“, bilanziert er. „Finanzielle Probleme gab’s bei uns nie.“

Verlass auf das Team

Im Lockdown traf die zuvor bestellte Ware ein, so dass seine Monteure durchweg straff zu tun hatten. So ließ sich die Zeit überbrücken, bis der Laden wieder öffnen durfte. „Hinzu kommt eine Mannschaft, die zu ihrem Unternehmen steht“, lobt Thomas Günz. „Sie kämpft für alles, was ihre Arbeitsplätze sichert.“

Von Frank Pfeifer