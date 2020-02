Nach Tod durch Drogen: Razzien im Raum Grimma

Grimma

Am Donnerstag hat es im Raum Grimma gleich drei Razzien an verschiedenen Orten gegeben. Der Grund für die Durchsuchungen in Parthenstein, Golzern und Bahren waren die Aktivitäten eines Ehepaares aus Parthenstein. Der Mann und seine Frau stehen laut Polizei im Verdacht, für den Versand von sogenannten Kräutermischungen per Internetshop verantwortlich zu sein.

36-Jähriger gestorben – Polizei vermutet Verbindung

Nach dem Tod eines 36-jährigen Niedersachsen sah sich die Polizei nun zum schnellen Handeln gezwungen. Bei einer Autopsie fanden Ermittler den selben Wirkstoff im Blut des Toten, den auch das Paar in ihrem Shop vertrieben haben. Die Polizei bringt die Parthensteiner nun in Verbindung mit dem Todesfall. „Wir ermitteln bereits seit geraumer Zeit gegen das Paar. Die Nachricht vom Tod des Mannes nahmen wir nun zum Anlass der Razzia“, erklärte am Freitag ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Polizei in Leipzig will weitere Verbreitung des Stoffes verhindern

Der Polizei gehe es darum, die weitere Verbreitung des Stoffes zu unterbinden. Ob die Droge letztlich für den Tod des Mannes verantwortlich ist, ließe sich nicht mit völliger Wahrscheinlichkeit sagen. Es habe wohl auch eine Vorerkrankung gegeben, so der Polizeisprecher weiter.

Bei der Kräutermischung handelt es sich um das synthetische Cannabinoid 4F-MDMB-BINACA. Der Handel damit ist in Deutschland unter dem Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz verboten. Außerdem warnt die Polizei eindringlich vor dem Konsum der Droge, es sei nicht bekannt, inwiefern er toxisch wirke. Der Konsum dieser Mischungen mit Beimengungen von zum Teil chemisch erzeugten Substanzen berge unabsehbare gesundheitliche Risiken.

Offene Fragen um das Pärchen in Parthenstein

Wie lange das Paar aktiv war, in welchen Mengen es handelte und wie viel Geld mit dem Handel verdient wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Stand der Ermittlungen. Auch die Frage, ob die beiden die Drahtzieher des Shops seien oder lediglich nur Mittelsmänner in einem Netzwerk, ist derzeit noch unbeantwortet.

