Grimma/Würschwitz

Durch einen ungewöhnlichen Unfall in Würschwitz bei Nerchau ist am späten Montagnachmittag ein 66-jähriger Autofahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Senior verliert Kontrolle über sein Auto

Der aus Nerchau stammende Rentner war mit seinem Golf von seinem nahen Wohnort aus kommend am Ortsanfang Würschwitz von der Fahrbahn abgekommen und mähte dabei buchstäblich eine Straßenlaterne nieder.

Bei seiner Irrfahrt rasiert ein Golf diese Straßenlampe weg, die von einem Stadtelektriker sofort gesichert wird. Quelle: Frank Schmidt

Gleichwohl diese Kollision augenscheinlich beträchtlich war, raste der Golf offenkundig mit Vollgas südlich am Ort querfeldein weiter. Dabei legte er im Zickzack eine Strecke von etwa reichlich 700 Metern zurück.

Bei seiner Irrfahrt querfeldein hinterlässt der Golf nicht nur in diesem Rapsfeld eine Schneise Quelle: Frank Schmidt

Nachdem das Fahrzeug unter anderem einen kleinen Bachlauf überquert, schlug es in einem noch nicht abgeernteten Rapsfeld eine Schneise. Danach durchbrach der Golf einen Wildzaun, der ein Privatgrundstück sicherte.

Kurz vor dem Crash am Baum durchbricht der Golf diesen Wildzaun, was den Aufprall etwas minimiert. Quelle: Frank Schmidt

Möglicherweise konnte damit das Tempo des verunglückten Autos etwas abbremste werden, bevor dessen Irrfahrt mit einem Frontalcrash an einem Obstbaum endete. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den Verunglückten aus seinem Wrack.

Autofahrer muss reanimiert werden

Anschließend musste er reanimiert werden, bevor er dem Vernehmen nach in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach ersten Erkenntnissen, so einer der Rettungskräfte von vor Ort, werden gesundheitliche Probleme bei dem Golffahrer als Unfallursache vermutet, was genauer zu untersuchen sei.

Nach seiner Irrfahrt querfeldein kommt der Golf an diesem Baum zum Stehen. Quelle: Frank Schmidt

Damit haben Polizeibeamte sofort begonnen und nahmen unmittelbar nach den Rettungsarbeiten die querfeldein führenden Autospuren in Augenschein – vom Verlassen der Straße bis zum Aufprallort.

Von Frank Schmidt