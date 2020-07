Nach Unfalltod auf der A 14: Fremdiswalde trauert um jungen Polizisten

Grimma/Fremdiswalde

In Fremdiswalde weint derzeit sogar der Himmel. Die Bewohner des Ortes in der Nähe von Grimma trauern um Martin Dörfelt. Wie berichtet, verunglückte der 23-jährige Polizist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A 14 tödlich. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er bei Naunhof mit seinem Auto auf einen Sattelschlepper auf. Durch den Zusammenstoß wurde sein Wagen gegen die Leitplanke geschleudert. Laut Polizeisprecher Olaf Hoppe erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Fassungslosigkeit bei seinen Freunden: Richard Schicketanz (30) wurde noch in der Unfallnacht angerufen. Einer seiner Kumpels befürchtete, dass es sich bei dem in den sozialen Medien verbreiteten Foto vom Autowrack um Martins BMW handeln könnte: „Ich habe daraufhin immer wieder bei Martin angerufen. Weil niemand hörte, machte auch ich mir große Sorgen. Denn Martin ging eigentlich immer ran, wenn man ihn anklingelte“, sagt Schicketanz, dessen schlimme Ahnung sich wenig später bestätigen sollte.

„Wir haben uns immer gegenseitig geholfen“

Martin Dörfelt studierte an der Fachhochschule der Polizei in Rothenburg. Den Angaben der Freunde zufolge stand er kurz vor seinem Abschluss als Kommissar. „Wir sind die ältere Jugendclub-Generation, kennen uns von kleinauf“, sagt Schicketanz. „ Martin kam so oft es ging heim. Er hat sich auf dem elterlichen Grundstück die obere Wohnung der Doppelhaushälfte ausgebaut, direkt über seiner Oma. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Wenn man ihn um Unterstützung bat, hat er nie nein gesagt. Martin war immer gut drauf, mit schlechter Laune kannte man ihn gar nicht.“

Die jungen Fremdiswalder saßen in der Unglücksnacht noch bis in den frühen Morgen beieinander. Auch am Folgetag trauerten sie um ihren Freund. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus, in dem sich auch der Jugendklub befindet, stellten sie ein Foto auf. Anja, die Cousine von Richard Schicketanz, erinnert sich an den gemeinsamen Winterurlaub am Fichtelberg: „Zumindest einen Tag konnten wir Ski fahren. Heute wissen wir, es war das letzte Mal in kompletter Besetzung. Und Martin schoss wie immer die Fotos.“

Ein Herz für das Dorf-Theater

Jana Mundus, die Heimatvereinsvorsitzende, ist unendlich traurig: „In Gedanken bin ich bei den Eltern. Wie müssen sie nun leiden. Martin war ihr einziges Kind. Ich kenne beide gut, wir sind im gleichen Alter.“ Mundus, deren Sohn mit Martin befreundet war, wünscht ihnen jetzt vor allem Kraft. Sie habe den ruhigen, bescheidenen und stets zuverlässigen jungen Mann sehr geschätzt. Andrea Pfeifer, die Chefin des Laientheaters: „Als Kind spielte Martin in den Weihnachtsmärchen selber mit. Als er älter war, kümmerte er sich am Technikpult um Licht und Ton.“

Der 80-jährige Gerhard John nahm die Todesnachricht mit Bestürzung auf. Der Tischtennis-Übungsleiter hatte einst auch Martin unter seinen Fittichen: „Als Kind gehörte der Junge zu den besten Tischtennisspielern im Kreis. Obwohl er stets zurückhaltend auftrat, war er doch ehrgeizig und wollte gewinnen.“ John ist gut bekannt mit der Oma von Martin: „Wir spielten viele Jahre mit ihr Rommé.“ Ortsvorsteher und Landwirt Steffen Richter: „Die Oma arbeitete damals bei uns im Kuhstall, war fleißig und hatte immer einen Witz auf den Lippen. Was für ein Unglück!“

„Er hinterlässt eine große Lücke“

Der junge Mann wollte in Fremdiswalde bleiben, sagt Ortschaftsrätin Ute Kniesche: „Das ist der Beweis dafür, wie sehr er an seinem Heimatdorf hing. Er hinterlässt eine große Lücke. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Ähnlich sagt es Richard Schicketanz: „Als ich meinen 30. Geburtstag gefeiert hatte, sorgte Martin für die Musik. In unserem Freundeskreis war er der mit Abstand jüngste. Das fiel gar nicht auf, er war für sein Alter schon sehr weit – und immer ein sehr guter Schüler. Haben Sie schon mal einen 23-jährigen Kommissar gesehen?“

Von Haig Latchinian