Nach dem Lockdown: Das wünschen sich die Menschen aus dem Leipziger Land für die Zukunft

Landkreis Leipzig

Die einen wollen heiraten, die anderen reisen und endlich wieder Freunde treffen: Die Sehnsüchte der Menschen im Landkreis sind groß und vielfältig. Noch hat der Lockdown den Freistaat und ganz Deutschland fest im Griff – doch viele hegen Wünsche und schmieden Pläne für die Zeit danach. Oft sind es die einfachen Dinge, die bislang „normal“ erschienen, aber in den vergangenen Monaten in weite Ferne gerückt sind: Restaurantbesuche, Kinoabende, Sporttraining, Familientreffen. All das hat oberste Priorität, wenn landesweit die Tore zur Normalität aufgehen.

Etwas ganz Besonderes hat Stefanie Schreyer vor. Sie heiratet am 17. Juli und braucht noch ein Brautkleid. „Eigentlich wollte ich schon längst unterwegs gewesen sein, um eines zu finden“, sagt sie. Der Lockdown habe allerdings nicht nur ihr, sondern auch ihrem Mann in spe einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir stehen beide noch ohne das passende Outfit da.“ Und auch an Schuhen mangele es noch und an dem einen oder anderen, was bei einer Hochzeit nicht fehlen darf. „Ich hoffe so sehr, dass wir spätestens im März einkaufen können, denn viel Zeit bleibt ja dann nicht“, betont sie.

Kerstin Hennig will mit ihrem Pferd Turniere reiten

Kerstin Hennig, Sprecherin des Freizeitbads Riff in Bad Lausick, brennt etwas anderes auf der Seele. Die begeisterte Reiterin will endlich wieder in eine Turniersaison starten. „Im vergangenen Jahr ist ja alles ausgefallen“, sagt sie. Zwar habe sie die Zeit gefunden, zahlreiche Dressur-Lektionen zu üben, nun aber wolle sie auch unter Beweis stellen, was sie und ihr Pferd in den vergangenen Monaten gelernt und verfeinert haben.

Wolfgang Schor freut sich auf seine Enkel. Quelle: Roger Dietze

Jane Knarr hegt die große Hoffnung, dieses Jahr endlich wieder verreisen zu können. Sie gehörte zusammen mit ihrer Mutter zu denjenigen, die während des ersten Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres aus ihrem Urlaubsparadies zurückgeholt werden mussten. Nun soll es – sofern es möglich ist und die Einschränkungen aufgehoben werden – wieder losgehen. Und zwar per Flugzeug nach Ägypten. „Mein absolutes Traumland“, betont sie. Sie genieße aber nicht nur Land und Leute, sondern freue sich vor allem, die Patentante ihres Kindes wiederzusehen.

Kerstin Hennig, Sprecherin des Riffs in Bad Lausick, hofft, dass sie in diesem Jahr wieder Turniere reiten kann. Quelle: privat

Senioren freuen sich auf Besuche der Familie

Am Boden bleiben will hingegen das Vamed Senioren- und Pflegeheim in Borna. Hier soll nach den monatelangen Einschränkungen wieder ordentlich gefeiert werden. „Wir müssen noch unseren runden Geburtstag des Hauses nachholen, der letztes Jahr ins Wasser gefallen ist“, erzählt Hausleiterin Roswitha Gebhardt. Für die Bewohner und die Pflegekräfte sei eine große Party das Mindeste nach all den Entbehrungen und schwierigen Zeiten. „Das Gesellige fehlt – und das schon lange.“

Die Bewohner sehnen aber nicht nur stimmungsvolle Nachmittage und Partyabende herbei, sondern auch ihre Angehörigen. Denn Besuche waren in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt möglich. „Ich will endlich meine ganze Familie wiedersehen“, macht Margit Fischer deutlich. Sie feiert im März ihren 99. Geburtstag und hofft, Kinder und Enkel wieder in die Arme schließen zu können. Eine Geburtstagsfeier in geselliger Runde sei ihr sehnlichster Herzenswunsch.

Florian Möhring sehnt sich nach den Alpen. Quelle: Roger Dietze

Endlich wieder in den Urlaub fahren

Fragt man Florian Möhring aus Großsteinberg, was ihm derzeit am meisten fehlt, erhält man zur Antwort ohne ein Zögern „in die Berge fahren“. Denn: „Meine ganze Familie ist in der Tat bergverrückt und jetzt müssen wir schweren Herzens auf den Skiurlaub verzichten“, so der 34-Jährige, der mindestens zwei Mal, manchmal aber auch bis zu vier Mal im Laufe eines Jahres in den Alpen unterwegs ist. „Sicherlich ist das in Anbetracht der aktuellen Lage in den Krankenhäusern und Altenheimen Klagen auf hohem Niveau, gleichwohl freue ich mich darauf und kann es kaum erwarten, wieder in die Berge zu kommen“, meint er.

Dieter Deubner mit Frau Ulla hofft auf baldige Kurzurlaube. Quelle: Roger Dietze

Nicht unbedingt die hohen Gebirge müssen es für Anne Vater sein, aber auch die Naunhoferin benennt vor allem anderen das Reisen als größte Einschränkung der Pandemie. „Dabei muss es gar nicht die ganz große Reise sein, derzeit würde ich mich auch mit dem Erzgebirge begnügen, weil es in erster Linie darum geht, mal wieder Tapetenwechsel zu haben“, so die Parthestädterin.

Rentner freut sich auf mehr Tagestouren

Kurzurlaube und Tagestouren sind es auch, die Dieter Deubner zu unternehmen beabsichtigt, sobald es wieder möglich ist. „Grundsätzlich kommen meine Frau und ich aber gut durch die Pandemie, weil wir viel Fahrrad fahren und zudem ein Grundstück haben, auf dem es immer etwas zu tun gibt“, sagt der Borsdorfer.

Um den Wert eines eigenen Grundstückes in Zeiten wie diesen weiß auch der Beuchaer Wolfgang Schor. „Trotzdem habe ich mir mein Rentnerdasein ein wenig anders vorgestellt, nämlich Touren unternehmen zu können, wann immer mir der Sinn danach steht“, meint der 65-Jährige. „Auch auf den Wegfall der Kontakteinschränkungen zu den Kindern und Enkeln freue ich mich sehr.“

Claudia Großmann möchte, dass Sohn Noah unbeschwert Freunde treffen kann. Quelle: Roger Dietze

Die Normalisierung der Kontakte ist auch das zentrale Thema für Claudia Großmann. „Vor allem die Kinder leiden darunter, dass man ihnen ständig den Kontakt zu ihren Spielkameraden reglementieren muss“, sagt die 32-Jährige. „Und auch ich möchte endlich wieder unbeschwert Freunde treffen können.“

Freunde treffen und im Restaurant speisen

Ein Wunsch, den die Beuchaerin Sandra Hofmann teilt. „Die Kontaktreduzierung zu Freunden und der Familie zehrt schon ganz schön an den Nerven. Positiv an Corona ist aber, dass mir die Leute weniger hektisch erscheinen und sich das Leben in meiner Wahrnehmung insgesamt um einiges entschleunigt anfühlt“, so die Störmthalerin.

Der Preis dafür, nämlich unter anderem die geschlossene Gastronomie, ist Nancy Schmidt aus Grimma aber dann doch zu hoch. „Es ist zwar nicht so, dass mir mein selbst gekochtes Essen nicht mehr schmecken würde. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darauf, mich endlich wieder gemütlich in ein Restaurant setzen zu können und mich bewirten zu lassen.“

Von Julia Tonne und Roger Dietze