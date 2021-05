Nach schwerem Wohnungsbrand: Blinde Christa Zeidler wieder zurück in Naunhof

Naunhof

Als die Nachricht vom schweren Brand die Runde machte und in ihrer Wohnung eines Tages auch noch die Gardinen fehlten, fürchteten die Naunhofer bereits, sie würde nie zurück kehren. Umso größer ist in der Stadt nun die Freude, dass Christa Zeidler wieder da ist – auferstanden, wie Phönix aus der Asche. Zwar müsse sie sich noch schonen, sagt die blinde 88-Jährige, doch sei sie optimistisch, recht bald wieder ihr gewohntes Leben leben zu können.

Wegen ihrer Fußverletzung trage sie noch medizinische Schuhe, gehe aber schon wieder selbstständig einkaufen, betont die langjährige Kreisvorsitzende des Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes. Da die Wunden auch weiterhin versorgt würden, komme der Pflegedienst zweimal am Tag. „Ich muss mich erst noch an alles gewöhnen und lernen, wo in der Küche was steht – das ist für einen blinden Menschen doppelt schwer.“

Feuer brach in der Küche aus

In besagter Küche war an jenem 12. Dezember das Feuer ausgebrochen. Christa Zeidler hatte dort Wäsche zusammen gelegt. Dabei muss sie versehentlich an den elektrischen Eierkocher gekommen sein, der in Betrieb ging und sich entzündete. „Ich hatte das nicht bemerkt, plötzlich wurde es heiß an den Händen ...“ Und nicht nur dort. In akuter Lebensgefahr riss sich die Seniorin geistesgegenwärtig die brennenden Kleider vom Leib, rannte nach draußen und rief um Hilfe.

Nachbarn hatten sie erhört, brachten sie in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Schwer verletzt wurde die Frau in eine Leipziger Spezialklinik gebracht und dort vier Wochen behandelt. „Wenn ein alter Mensch solange fest liegt, dauert es, bis er wieder auf die Beine kommt.“ Noch immer ist Christa Zeidler dem Team des Grimmaer Caritas-Heimes dankbar: „Unter Corona-Bedingungen kümmerte es sich sehr lieb um mich. In der Kurzzeitpflege machte ich auch meine ersten vorsichtigen Schritte.“

Achtwöchige Kur in Bad Klosterlausnitz

Auch die anschließenden acht Wochen in Bad Klosterlausnitz hätten ihr gut getan, berichtet Christa Zeidler. In der Kur lernte die Bücherfreundin viele nette Menschen kennen. Unter anderem einen noch ganz jungen Pfleger, der sich für die Blindenschrift interessierte. „Eines Tages fragte mich der junge Mann, ob mich seine Großmutter anrufen dürfe. Ich erlaubte das natürlich.“ Am Ende stellte sich heraus, dass wiederum deren Tochter aus dem Muldental kommt und in der Zeitung vom Schicksal der blinden Frau las.

„So klein ist die Welt“, lacht Christa Zeidler und erinnert sich gern an die Zeit in Klosterlausnitz. Vier Wochen verbrachte sie dort in Quarantäne. Um die Behandlung dennoch fortzusetzen, blieben die Physiotherapeuten in dieser Zeit rund um die Uhr auf Station. Narbenmassagen, Bäder, Ergotherapie – das Programm sei sehr intensiv gewesen: „Man muss ja sehen, dass ich in Leipzig dreimal operiert wurde.“ Inzwischen scheine wieder öfter die Sonne, und sie genieße zu Hause in Naunhof den Frühling.

Dank an hilfsbereite Naunhofer

Ihre Kinder hätten sie liebevoll umsorgt, sagt die verwitwete Frau: „Sobald ich auf die Straße gehe, bieten mir die Naunhofer ihre Hilfe an.“ Sie ist allen sehr dankbar. Die Wohnung sei nach dem Brand komplett ausgeräumt worden. Möbel samt Inhalt wurden aufwändig gereinigt. „Anfangs war da natürlich erstmal Chaos. Aber inzwischen schließen sich immer mehr Lücken.“ Als sie den neuen Elektroherd in Betrieb nahm, sei das sehr aufregend gewesen. Da kämen sofort Erinnerungen hoch. „Ach, du Schreck, ich will mich doch noch bei unserer Feuerwehr bedanken.“

Von Haig Latchinian