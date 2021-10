Nach schwerer Corona-Zeit: Grimma setzt ein Denkmal für die Hoffnung

Grimma

Im ersten Lockdown 2020 der Corona-Pandemie konnte man auf der Mauer der Pöppelmannbrücke zu Grimma viele fantasievoll und farbenfroh bemalte Steine bewundern, die nach wenigen Wochen an die 600 Stück zählten. Diese Aktion wurde gestartet, um gemeinsam Mut gegen Vereinsamung in der Corona-Zeit zu machen.

Bei vielen Bürgern kam der Wunsch auf, für diese Corona-Steine-Sammlung einen bleibenden Platz zu finden. Es wurde die Idee aufgegriffen, die ungenutzte Litfaßsäule neben der Pöppelmann-Brücke auf der Stadtwaldseite dafür zu nutzen. Die Vorstellung war, die vielen kreativ bemalten Steine rundherum an der Säule zu einem farbigen, bunten Gesamtkunstwerk anzubringen und damit ein Denkmal zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. Das Künstlergut Prösitz, unter Leitung von Ute Hartwig-Schulz, übernahm dafür die Projektleitung und bildete eine Arbeitsgruppe.

Einweihung des Mosaik-Stein-Turmes an der Pöppelmannschen Steinbrücke. Quelle: Thomas Kube

Viele Steine wurden vor Kunst-Aktion geklaut

„Wie jedoch bekannt ist, wurde der größte Teil dieser kleinen Kunstwerke durch respektloses Verhalten Unbekannter entwendet. Doch das Projekt sollte leben. Wir gaben nicht auf und starteten im Frühjahr 2021 eine Mal-Aktion, suchten vor allem mitwirkende Einrichtungen in der Region. Besonders sollten Kinder, Jugendliche, auch Menschen mit Behinderung bei der Malaktion mitwirken“, erinnert Ute Hartwig-Schulz vom Künstlergut Prösitz bei ihrer Rede zur Einweihung. Ihre Einrichtung unterstützte die Aktivitäten mit Farbmaterial, Steinen und persönlicher Hilfestellung. Und tatsächlich: der Aufruf wurde mit großer Bereitschaft und Begeisterung angenommen. Zahlreiche Kindereinrichtungen, Schulen, selbst die Kinderkirche beteiligten sich. Als Ergebnis sammelten sich hunderte kleine Kunstwerke an, die nunmehr aber sicher aufbewahrt wurden. Übrigens auch dank der Basalt AG, die viele Steine aus dem Wermsdorfer Steinbruch gespendet hatte.

Akteure in Grimma arbeiteten für das Denkmal zusammen

Bei der Vorbereitung unterstützte Malermeister Bernd Aurig. Ein Mitarbeiter des Künstlergutes brachte den Sockel aus Bruchstein an. Der Donnerstagzirkel stellte die Keramikplatten für den Spruch „Zusammenhalt - Mut- Hoffnung- Leben- Freude -2021“ her. „Der schönste Abschnitt des Projektes war die Gestaltung der Säule“, erinnert sich Hartwig-Schulz. „Die Frauen vom Donnerstagzirkel des Künstlergutes verbrachten viele Stunden damit, mit viel Elan und Freude die zahlreichen Steine an der Säule zu platzieren. Eine aufwendige Kleinarbeit, für die auch etwas Fingerspitzengefühl und ein künstlerisches Auge wichtig waren.“ Der Bauhof der Stadt Grimma vollendete das Kunstwerk mit seinen Pflastersteinen und dem Setzen einer Bank.

Ohnehin begrüßte die Stadtverwaltung Grimma das Vorhaben von Anfang an und so dankte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) bei der Einweihung dann auch allen Beteiligten, vornehmlich aber der Hauptorganisatorin Ute Hartwig-Schulz. Die Sparkasse Muldental gab aus ihrer Kulturstiftung noch 1.500 Euro dazu, damit das Gesamtprojekt nicht noch an einer finanziellen Hürde scheitert. Auch der Landkreis sowie der Kulturraum Leipziger Raum steuerten eine finanzielle Förderung bei. Nunmehr bleibt zu hoffen, dass das neueste Grimmaer „Kunstwerk“ von zerstörerischen Kräften verschont bleibt und zugleich viele Betrachter findet

Von Thomas Kube