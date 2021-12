Nach überstandener Krebs-OP: Mutzschener Pfarrer wirbt um Respekt in schwierigen Zeiten

Grimma/Mutzschen

Olschowsky kennt sich aus mit Grenzerfahrungen. Seit Jahren veranstaltet er eine Art Überlebenstraining. Im Wald, ohne Essen und Handy. Ob mit Jugendlichen oder Erwachsenen – er sucht bewusst den Nervenkitzel: 2011 verbrachte er vier Tage und vier Nächte im schier unendlichen Berezinsky-Reservat in Weißrussland. Allein, unter Bären.

Als habe der Mutzschener geahnt, dass ihm der echte Überlebenskampf noch bevorstehe. 2020 wurde bei ihm ein Tumor diagnostiziert. Zahllose Untersuchungen schlossen sich an. MRT, Biopsie – der Angst wich mehr und mehr die Hoffnung, es würde schon nicht so schlimm sein. Dann der Schock. Bösartige Wucherung – Krebs. Im November vorigen Jahres wurde er operiert.

Leben änderte sich radikal

Von jetzt auf gleich veränderte sich das Leben des vierfachen Vaters radikal. Bis zum Zeitpunkt der Diagnose hatte er noch voll gearbeitet. Es war schon die Zeit, als Gottesdienste wegen Corona digital stattfinden mussten. Für seine Schäfchen zu Hause zeichnete er die Gebete immer wieder auf und stellte sie ins Internet: Passionsgottesdienst, Osternacht, Lutherrock mit der Pfarrersband.

Pfarrer Henning Olschowsky ist leidenschaftlicher Musikant. Die Gitarre darf nie fehlen. Quelle: Andreas Döring

Die Familie blieb ihm nah. Jedenfalls so nah wie erlaubt. Im Krankenhaus durfte er Pandemie-bedingt keinen Besuch empfangen. Auch bei der Reha galt striktes Besuchsverbot. Weihnachten ganz ohne Predigt? Nicht mit Henning Olschowsky. Auf einer Sondersitzung am Heiligen Abend debattierte die Klinikleitung sein Angebot, mit den Patienten beten zu dürfen.

Gottesdienst für Reha-Patienten

Dem Wunsch wurde entsprochen. Und Olschowsky, der rockende Pfarrer, spielte Gitarre für die 100 Kranken, die wie er schwere Operationen hinter sich hatten. „Es war eine ganz besondere Atmosphäre, vielleicht meine ungewöhnlichste Andacht“, erinnert sich Olschowsky. Alle waren sie gekommen, gläubig oder nicht.

In der Predigt war die Rede von Lukas, dem humorvollsten der vier Evangelisten. Mit dem Herzen habe dieser das Wunder des Augenblicks erspürt, sagte Olschowsky zu den Zuhörern. „Das Leben passiert im Augenblick“, glaubt Olschowsky. Erst in fünf Jahren wisse er sicher, ob er den Krebs auch wirklich besiegt hat.

Der Mann des Ausgleichs

Als Theologiestudent und lange vor den Montagsdemos arbeitete Olschowsky in der Leipziger Nikolaikirche mit – damals, als noch wenige den Mut hatten, in Friedensgebeten heiße Eisen wie „Schwerter zu Pflugscharen“ anzupacken. „Es ist ein Stück christlicher Auftrag, Wege zu suchen, Gewalt zu minimieren statt Auge um Auge, Zahn um Zahn zu vergelten.“

Seit 1995 ist er Pfarrer in Mutzschen. Besonders in Krisen – in Fluten, zur Vogelgrippe oder in Zeiten des „Krieges gegen den Terror“ – waren seine Vermittlungskünste gefragt. Er kennt Land und Leute, bekennt sich zur Provinz. Obwohl man ihm Ämter in Leipzig, Dresden oder Berlin zutraut, bleibt er Fremdiswalde, Cannewitz und Ragewitz treu.

Sorge wegen Spaltung der Gesellschaft

Zu Pfingsten konfirmierte er gleich zwei Jahrgänge. Im Juni war er beim Überlebenstraining im Wald dabei. Seit Oktober ist er wieder zu 100 Prozent im Dienst – er, der zu 50 Prozent schwer behinderte. Obwohl er regelmäßig zur Blutkontrolle muss, treibt ihn in Corona-Zeiten vor allem eines um – der Zwietracht zwischen Geimpften und Ungeimpften, Freunden und Familien.

Pfarrer Henning Olschowsky brachte sich nach den Klinikaufenthalten mit Skiläufen in Form. Quelle: Ralf Zweynert

„Es geht um Respekt“, betont Olschowsky. Niemand habe die Wahrheit gepachtet. Verunglimpfungen seien schlechte Ratgeber. „Ja, ich bin geimpft und werbe für die Impfung. Ich weiß, was Ärzte und Pfleger in Krankenhäusern leisten. Als Seelsorger aber weiß ich auch, dass sich einige Menschen mit der Impfung schwer tun und ihre Gründe haben.“

Da könne man weder mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen noch mit Solidaritätsaufrufen kommen, sagt der Pfarrer. Umso mehr freut er sich auf Heiligabend in Cannewitz: „Weil in der Kirche nur sehr wenige teilnehmen könnten, dürfen wir aufs Rittergut. So haben wir nicht die Begrenzungen.“ Dann werde hoffentlich ein Wunder wahr. Schließlich sei er immer noch unter den Lebenden...

Von Haig Latchinian