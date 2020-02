Nachwuchs Colditz: „Hauptquartier“ öffnet jeden zweiten Sonntag im Monat

Colditz

Dort, wo in Colditz über viele Jahre hinweg Herrenmode über den Tresen ging, erprobte am Sonntag der Nachwuchs der Schlossstadt seine Stimme. Die beiden ehrenamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten Cathleen Martin-Pfefferkorn und Kristin Cseresznye hatten im Rahmen des 2018 ins Leben gerufenen städtischen Projektes „Kinder- und Jugendbeteiligung“ an den Kirchberg 4 zu einer Karaoke-Party eingeladen, die zugleich eine Premiere darstellte.

Denn künftig will das Duo die Türen der vom Colditzer Nachwuchs „ Hauptquartier“ genannten Räumlichkeiten zusätzlich zu den regelmäßigen Freitagsöffnungszeiten an jedem zweiten Sonntag im Monat zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet halten.

Um Möbel kümmern sich Jugendliche

„Wir haben sehr viel Unterstützung von verschiedenen Seiten bei der Ausstattung mit Geschirr erhalten, und es ist mittlerweile sogar eine Küche vorhanden“, sagte Cathleen Martin-Pfefferkorn. „Um die weitere Ausgestaltung mit Möbel sollen und wollen sich aber die Kinder und Jugendlichen selbst kümmern.“

Womit zugleich das Grundgerüst der pädagogischen Arbeit umrissen ist. „Unser Hauptanliegen ist es, dem Nachwuchs die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Selbstorganisation zur Verfügung zu stellen“, erläuterte die 39-Jährige. Im vergangenen Jahr habe dies bereits sehr gut funktioniert.

Sommerkino war ein Erfolg

„Die Ausrichtung des ersten Sommerkino-Open-Air mit 200 Besuchern haben die Kinder und Jugendlichen energisch in ihre Hände genommen und dabei eine von unserer Seite so nicht erwartete große Hartnäckigkeit bei der Umsetzung ihrer Pläne etwa in punkto Popcorn-Maschine und Live-Band-Engagements an den Tag gelegt“, sagte Martin-Pfefferkorn, die als weitere Aktionen die der Landtagswahl vorgeschaltete U18-Wahl, die Vorstellung des Leitbildes Colditz 35 sowie eine große Müllsammel-Aktion aufzählte.

Diese wird in diesem Jahr ebenso eine Neuauflage erleben wie das Sommerkino-Open-Air, das um ein mobiles Wanderkino durch die Ortsteile erweitert werden soll, um auch den dortigen Nachwuchs zu erreichen.

Hier ein Video, warum Kinder- und Jugendbeteiligung wichtig ist:

„Neu ins Angebot aufnehmen wollen wir zudem eine unter dem Motto ‚Frag’ den Bürgermeister’ stehende spezielle Kinder- und Jugend-Sprechstunde mit unserem Rathauschef Robert Zillmann. Die Oberschule hat bereits für eine dieser Veranstaltungen dankenswerterweise ihre Aula zur Verfügung gestellt“, so Martin-Pfefferkorn.

Es darf kontrovers diskutiert werden

Letzteres Angebot sei vor dem Hintergrund entstanden, dass es wesentliches Ziel der Kinder- und Jugendarbeit sein soll, den Nachwuchs mit demokratischen Prozessen und politischen Strukturen vertraut zu machen.

„Wir ermutigen unsere Besucherinnen und Besucher bei unseren Freitags-Treffen in einem weltanschaulich neutralen Rahmen dazu, sich politisch auszutauschen und durchaus auch kontrovers zu diskutieren“, so die Kinder- und Jugendbeauftragte, die auch eine ambitioniert Hobbyläuferin ist. „Dabei legen wir aber höchsten Wert darauf, dass die Kommunikation sachlich und nicht persönlich verletzend erfolgt, sodass allen der selbstgebackene Kuchen auch schmeckt.“

Stadtchef lobt Projekt

Wesentlich sei, dass es sich bei den regelmäßigen Treffen im „ Hauptquartier“ am Kirchberg 4 um offene Angebote handelt. Es gebe keine festen Gruppen, „interessierte Kinder und Jugendliche sind vielmehr jederzeit herzlich willkommen“, rührt Martin-Pfefferkorn ganz im Sinne des Colditzer Stadtchefs die Werbetrommel, der das Beteiligungs-Projekt maßgeblich initiiert hatte und sich mit dessen Entwicklung sehr zufrieden zeigt.

„Diese ist atemberaubend und das Projekt ein weiteres beeindruckendes Leuchtturmprojekt in unserer Region“, so Zillmann. „Es ist toll zu sehen, mit wie viel Herzblut die Kinder und Jugendlichen die verschiedenen tollen Aktionen auf die Beine stellen und damit die Kommune aufleben lassen.“

Kinder und Jugendliche können unter der Telefonnummer 0174/3442330 Kontakt zu den Colditzer Kinder- und Jugendbeauftragten aufnehmen.

Von Roger Dietze