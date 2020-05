Brandis

Eigentlich wollten sie schnell Hilfe leisten, dann brauchten sie selbst welche. Am Montagabend wurden einige Kameraden der Feuerwehr Brandis zu einem Unfall auf der A14 gerufen. Dort war ein Sattelzug in ein anderes Fahrzeug gekracht, die Strecke Richtung Magdeburg war mehrere Stunden gesperrt.

Löschfahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Doch bis dahin kamen die Kameraden nicht. Ihr Löschfahrzeug geriet auf dem Weg zur Autobahn wohl bei regennasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit durch ein Bremsmanöver ins Rutschen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug schließlich von der Straße ab. Dabei erwischte es mehrere kleinere Bäume, ein Straßenschild und streifte einen größeren Baum. Erst nach circa 30 Metern kam das Fahrzeug schließlich in einem Wald zum stehen.

Alkoholtest beim Fahrer zeigt an

Vier Mitglieder der Feuerwehr, die sich im Fahrzeug befanden, wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Routinemäßig führten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme auch einen ersten Alkoholtest durch. Der zeigte beim 51-jährigen Fahrer des Unfallwagens an. Aufgrund eines Wertes von 0,34 Promille, mit denen er in den Unfall verwickelt wurde, ermittelt die Polizei nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Am Fahrzeug der Feuerwehr und an der beschädigten Bepflanzung entstand dazu noch ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Von vag