Edgar Naujok, AfD-Bundestagsabgeordneter und Kreis-Chef der Alternative für Deutschland im Landkreis Leipzig, hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht erneut kritisiert. Pflegekräfte seien die Leidtragenden einer verfehlten Corona-Politik, erklärte der Markranstädter in einer Pressemitteilung. Zuletzt war im Sächsischen Landtag ein Vorstoß der AfD zum Thema gescheitert.

Naujok interpretiert die Gesetzeslage so, dass Ärzte, Krankenpfleger und viele weitere Berufsgruppen auch weiterhin „faktisch zu einer Impfung gegen das Coronavirus genötigt werden“. Für die Betroffenen, so der AfD-Politiker, stehe damit ihre körperliche Unversehrtheit beziehungsweise ihre freie Berufsausübung auf dem Spiel. „Das betrachte ich als eindeutig unverhältnismäßig, denn es trägt der aktuellen Situation überhaupt keine Rechnung.“ Naujok erklärt, sich auch weiterhin für die Rechte ungeimpfter Pflegekräfte einsetzen zu wollen. „Besonders bei uns im Landkreis Leipzig wäre der Wegfall von fast 1300 Beschäftigten im Gesundheitsbereich aufgrund der schon jetzt dünnen Personaldecke äußerst fatal.“

Gesundheitsamt schreibt 1300 Betroffene im Landkreis Leipzig an

Mit der Zahl nimmt Naujok Bezug auf die Information von Landrat Henry Graichen (CDU), dass dem Gesundheitsamt rund 1300 ungeimpfte Beschäftigte von den Arbeitgebern gemeldet wurden. Diese erhalten inzwischen Briefe von der Kreisbehörde, in denen auf die laut Infektionsschutzgesetz bestehende Impfpflicht hingewiesen wird. Die Beschäftigten werden aufgefordert, einen Impfnachweis vorzulegen oder Gründe zu benennen, warum sie sich nicht impfen lassen wollen.

Das Schreiben enthält auch den Verweis auf die Möglichkeit eines Bußgeldes in Höhe von 2500 Euro. Diese Sanktion solle aber nur für Fälle gelten, betonte Graichen, in denen Betroffene nicht auf das Schreiben des Amtes reagieren oder unrichtige und unvollständige Angaben machen. Das Bußgeld könne auch für Arbeitgeber in Frage kommen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. Arbeitsverbote hingegen schloss Graichen bereits aus. „Wo Arbeitgeber uns mitteilen, dass sie ohne die ungeimpften Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht mehr erledigen können, wird es keine Beschäftigungs- oder Betretungsverbote geben.“

Von Simone Prenzel