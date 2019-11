Naunhof

Eine 16-jährige fuhr auf ihrem Moped am Montagmorgen die Staatsstraße 43 in Richtung Naunhof. An der A14-Auffahrt Naunhof in Richtung Dresden wollte eine 29-jährige BMW-Fahrerin auf die Autobahn auffahren und übersah dabei vermutlich die Mopedfahrerin.

In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der die Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ/gap