Naunhof: Anbringen von politischen Plakaten ist nun ausdrücklich erlaubt

Naunhof

Mehrmals hat der Stadtrat diskutiert, am Donnerstagabend beschloss er nun eine neue Sondernutzungssatzung. Sie regelt, wer Gebühren in welcher Höhe bezahlen muss, wenn er öffentliche Flächen in Anspruch nimmt. Alle Anregungen von Abgeordneten aus vorangegangenen Sitzungen arbeitete Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak ein, so dass jetzt ein Papier vorliegt, das einstimmig angenommen wurde.

Ausgangspunkt für die Novellierung war ein Streit im vergangenen Jahr. Im Winter hängte der frühere sächsische Justizminister Manfred Kolbe ein Banner an seinem Naunhofer Notariatsbüro auf, mit dem er die mangelnde Beschaffung von Corona-Impfstoff kritisierte. Das Ordnungsamt der Stadt sah darin eine Sondernutzung und stellte einen Gebührenbescheid aus. Der Jurist drohte vors Verwaltungsgericht zu gehen, denn er sah das Grundrecht der freien Meinungsäußerung in Gefahr. Im Juli zog die Kommune ihre Geldforderung zurück.

Stadtrat für Meinungsfreiheit

Kolbes Rechtsauffassung teilte der Stadtrat. In der neuen Sondernutzungssatzung heißt es deshalb jetzt, „Transparente zur Ausübung der Freiheit von Meinung, Kunst und Wissenschaft“ seien erlaubnisfrei. Gleiches gelte für „Fahnen und Flaggen, zum Beispiel an Fenstern und Balkonen, sofern keine beleidigenden oder strafbaren Inhalte oder Symbole gezeigt werden.“

Ein weiterer strittiger Punkt ist nun auch geregelt. Wahlwerbung wird beschränkt auf maximal 50 Plakate pro Partei, Wählervereinigung oder Einzelbewerber in der Kernstadt und jeweils 15 Plakate in jedem Ortsteil. Wer an einem Informationsstand politisch wirbt, muss sich mit maximal 30 Quadratmetern begnügen.

Gebührensätze jetzt geordnet

Die Gebührensätze, die bisher über den Textteil verstreut waren, lassen sich jetzt leichter auffinden; sie werden in einer Tabelle am Ende der Satzung übersichtlich aufgeführt. Wer beispielsweise Tische und Stühle zur Bewirtung beziehungsweise einen Fahrradständer auf den Gehweg stellt oder einen Verkaufsstand betreibt, sieht auf den ersten Blick, was er zu zahlen hat. Gleiches gilt für Bauwagen, Gerüste, Schuttcontainer sowie Werbeschilder. Die jeweiligen Anträge für die Beanspruchung öffentlichen Raums sind im Rathaus zu stellen.

Grundsätzliches Ziel der Satzung ist es laut Brcak, „Sondernutzungen zeitlich und räumlich auf das begründete Maß zu beschränken, einer Verunstaltung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes vorzubeugen sowie jederzeit sachlich gerecht regulierend eingreifen zu können.“ Mit der Neufassung erhofft sich Naunhof zudem mehr Einnahmen, weil sich das Spektrum der gebührenpflichtigen Sondernutzungen erweitert. Vergangenes Jahr kassierte die Stadt rund 3000 Euro, dieses Jahr rechnet sie mit einer Verdopplung.

Von Frank Pfeifer