Naunhof: Fahrer mit 2,18 Promille kommt von der Straße ab

Naunhof

Lag es nur am Wetter oder auch am Fahrer selber? In Naunhof kam am Sonntagmorgen ein 27-Jähriger BMW-Fahrer von der Straße ab und landete auf einer Grünfläche.

Fahrer war alkoholisiert

Der Fahrer des BMWs für zuvor auf Kreisstraße von Lindhardt kommend Richtung Naunhof. In einer Rechtskurve kam sein Fahrzeug dann jedoch auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dort überfuhr er zuerst einen Baumstumpf und touchierte einen Betonstromasten leicht. Im Anschluss kam der BMW am Waldrand zum Stehen. Die Polizei kam zum Ort und stellte fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,18 Promille an. An dem Pkw älteren Baujahrs entstand ein Totalschaden von rund 2.000 Euro. Gegen den 27-Jährigen wird wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von vag/LVZ