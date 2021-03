Naunhof: Kaminasche löst Feuer aus

Naunhof

Am Mittwochmorgen fing in Naunhof eine Mülltonne Feuer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 77-Jähriger Kaminasche in den Abfallbehälter gefüllt – obwohl diese noch nicht ganz abgekühlt war. Die Flammen griffen in Folge auch auf das Vordach eines Mehrgenerationenhauses über. Zeugen meldeten der Feuerwehr den Brand, die das Feuer rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zu verantworten hat sich der 77-Jährige. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Von lvz