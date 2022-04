Naunhof: Kita-Personal fällt reihenweise aus

Naunhof

Heute zu, morgen nur teilweise geöffnet. Leidgeplagte Eltern, die ihre Kinder in Naunhof betreuen lassen wollen, kennen die Hiobsbotschaften schon lange. Seit Monaten läuft es in den meisten Kitas und im Hort nicht mehr rund. Naunhof hat ein ernstes Problem mit dem Personal – auch im Rathaus.

Von einem „heftigen Murren in der Elternschaft“ berichtet Stadtrat Martin Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen), selbst Vater eines Sohns, der den Hort besucht. „Aus Kitas kommen mittags Anrufe, die Kinder müssten abgeholt werden. Im Hort hatten wir auch schon Einschränkungen.“ Schäfer fragt sich, ob etwa immer noch Stellen unbesetzt sind, wie das in der Vergangenheit fast schon die Regel war.

Hauptgrund Corona

„In den Kindereinrichtungen fällt uns das Personal wegen Corona aus. Wir sind davon so stark betroffen wie noch nie“, erklärt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Am heftigsten erwischte es die Kita Zwergenland, die dieses Jahr schon zehn Tage schließen musste, gefolgt vom Schulhort mit neun und der Kita Waldwichtel mit fünf kompletten Ausfalltagen. Die Kita Grashüpfer war einen Tag dicht. Hinzu kommen noch viel mehr Tage, an denen einzelne Gruppen geschlossen und Öffnungszeiten verkürzt wurden – davon blieben auch die Kitas Weltentdecker, Grashüpfer und Villa Kunterbunt nicht verschont.

„Die momentane Schwierigkeit ist nicht dem Weggang von Kollegen geschuldet“, erklärt Conrad. „Im Gegenteil, seit 2020 konnten wir sogar 19 Erzieherinnen und Erzieher einstellen. Die Personalstruktur hat sich also gebessert.“ Eine Ausnahme bilde der Hort. Dort würden in der Tat vier Angestellte fehlen. „Wir haben schon ein Plakat zur Akquise entworfen und sind mit Schulen in Verbindung getreten, die Horterzieher ausbilden. Alles bislang vergebens“, berichtet Conrad. Sie weiß, dass sie keine optimalen Bedingungen bieten kann, auch wenn Naunhof gemeinhin nicht mehr als so schlechter Arbeitgeber wie früher gelte.

Haustarif mit schlechteren Bedingungen

Nach einem fast einjährigen Streit einigten sich im Dezember 2016 Gewerkschaft und Stadt auf einen Haustarifvertrag, der dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) nahekommt. Aber eben nur nahe. „Bei uns beträgt die Arbeitszeit 40 Stunden pro Woche, der TVöD sieht 39,5 Stunden und ab nächstem Jahr nur 39 Stunden vor“, erklärt Conrad. „Das heißt, fürs gleiche Geld arbeitet man bei uns länger als beispielsweise in Brandis.“

Die Bürgermeisterin plädiert deshalb dafür, das Thema zeitnah anzufassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „Wir könnten zum Beispiel die Arbeitszeit anpassen oder den bis 2026 geltenden Haustarifvertrag auflösen“, schlägt sie vor. „Fakt ist, wir brauchen gutes Personal.“

Aufgabengebiete wachsen

Dabei hat sie die gesamte Belegschaft der Stadt im Auge. Abgesehen von Corona müsse momentan beispielsweise mit den vorhandenen Ressourcen die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gestemmt werden. Und was viele vergessen würden: Naunhof sei nicht nur für seine 8500 Einwohner zuständig, sondern für die ganze Verwaltungsgemeinschaft, zu der auch Parthenstein und Belgershain gehören, womit insgesamt rund 15 000 Einwohner zusammenkommen.

„Durch die neuen Wohngebiete werden es noch mehr, weshalb unsere Pflichtaufgaben zunehmen. Das heißt, wir haben mehr Grünflächen zu pflegen, brauchen größere Schulen und mehr Kitas“, verdeutlicht Conrad. „Und was in letzter Zeit viel zu kurz kam: Wir müssen neue Gewerbeflächen ausweisen, um finanziell mehr Spielraum zu haben.“

Mitarbeiter gehen in Rente

Im Bauhof seien momentan alle Planstellen besetzt. In der Kernverwaltung einschließlich der Kultur WerkStadt würden aber sechs Leute fehlen, womit also inklusive des Hortes zehn Stellen frei sind. Hinzu käme, dass dieses Jahr fünf Arbeitnehmer, nächstes Jahr zwei, 2024 fünf und 2025 vier Beschäftigte das Rentenalter erlangen und aus dem Dienst der Stadtverwaltung Naunhof ausscheiden werden.

Einige davon sind laut Conrad in Schlüsselpositionen vor allem in den Bereichen Steuern und Bauamt angestellt. „Wir müssen uns frühzeitig um Nachbesetzungen kümmern, damit Fachwissen weitergegeben und die Qualität aufrechterhalten werden kann“, fordert die Bürgermeisterin. Aus diesem Grund sprach sich der Stadtrat jüngst dafür aus, einen Energieberater einzustellen, der sich unter anderem um eine Digitalisierung der Bauamtsakten kümmern soll, solange noch jemand da ist, der weiß, wo welcher Vorgang im Kellerarchiv aufzufinden ist.

Das Feld der Bewerber für Jobs im Naunhofer Rathaus lässt sich jedoch überschauen. „Sie bestehen darauf, zu den Bedingungen des TvöD eingestellt zu werden“, kommt Conrad noch einmal auf den wunden Punkt zu sprechen. „Unser Haustarifvertrag ist ein Manko.“

Von Frank Pfeifer