Naunhof

Liebe auf den ersten Blick? Von wegen! In der Stadtbibliothek Naunhof sollen Schüler in den kommenden Wochen Bücher nicht nach ihrem Aussehen auswählen, sondern sich von Inhalten überraschen lassen. Das Team um Stefanie Teichmann hat 135 neu angeschaffte Schmöker neutral eingepackt und lediglich mit Stichworten versehen. Das gibt dem Buchsommer Sachsen, an dem sich die Einrichtung auch in diesem Jahr beteiligt und den sie am Montag offiziell eröffnete, eine besondere Note.

„Oft entscheiden sich Leser heutzutage für ein Buch, dessen Cover toll aufgemacht ist. Und dann merken sie, dass der Inhalt nichtig ist“, begründet die Leiterin ihren Vorstoß. Deshalb setzt sie auf ein „Blind Date mit einem Buch“ in Packpapier, das lediglich solche Stichworte wie zum Beispiel „Fantasie“, „Familie“, „Humor“ oder „Freundschaft“ trägt. „Dies bietet die Möglichkeit, sich ohne optische Anreize unvoreingenommen in ein Leseabenteuer zu begeben und so seinen Lesehorizont zu erweitern“, sagt Teichmann. Ihr Motto: Aussuchen, ausleihen, auspacken und lesen.

Bibliothek schafft Neuerscheinungen an

600 Euro hat die Einrichtung im Naunhofer Stadtgut für den Kauf der Titel – zumeist Neuerscheinungen – vom Deutschen Bibliotheksverband erhalten. „In Eigenleistung hätten wir 500 Euro aufbringen müssen“, berichtet Teichmann. „Wir haben die Summe aber gesteigert und 800 Euro drauf gelegt.“ Und nicht nur das. Weil der Buchsommer nur für Elf- bis 16-Jährige gedacht ist, aber auch Jüngere Lust aufs Lesen während der großen Ferien haben, erwarb die Bibliothek zusätzlich Werke für Neun- und Zehnjährige. „Wir wollen sie nicht abweisen und damit frustrieren“, begründet die Chefin.

Zertifikate und Geschenke für Leser

Zur Eröffnung der Aktion war am Montag die Klasse 6/1 des Freien Gymnasiums Naunhof geladen, die der Leipziger Magier Stefan Gärtner verzauberte, indem er unter anderem Worte aus Büchern per Gedankenkraft empfing. Kostenlos und unkompliziert können sich nun Schüler in der Stadtbibliothek für den Buchsommer anmelden, einen regulären Benutzerausweis brauchen sie dafür nicht. 45 Kinder haben sich schon registrieren lassen. Wer nachweislich bis zum Abschlussfest am 16. August drei Bücher gelesen hat, erhält ein Zertifikat und ein Geschenk.

Natürlich bietet die Bibliothek auch in der Urlaubszeit ihren normalen Bestand. Egal ob jung oder alt, jeder kann durch die Regale stöbern und sich aus dem großen Bestand Medien nach seinem Geschmack auswählen.

Von Frank Pfeifer