Naunhof erhöht Elternbeiträge

Naunhof

Die Beiträge für die Betreuung von Krippenkindern in städtischen Kitas von Naunhof steigen am 1. Januar kommenden Jahres. Gleichzeitig wird eine Sondergebühr für den Schulhort abgeschafft, die es erst seit einem Jahr gibt. Sie hatte der Kommune nichts gebracht.

Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach den jeweiligen Betriebskosten der Kitas im Vorjahr. Nach altem Standard mussten sie bei einer neunstündigen Betreuung 20 bis 23 Prozent der Ausgaben decken. Diese stiegen aber in jüngster Zeit enorm. Fielen 2016 noch etwas mehr als 780 000 Euro für Personal- und Sachkosten an, waren es 2018 schon über eine Million Euro.

Über 16 Euro mehr pro Monat

Zuletzt betrugen die Elternbeiträge noch 18,4 Prozent der Betriebskosten. Seit dem 1. Juni dieses Jahres ist das zwar erlaubt, denn jetzt gilt eine Spanne von 15 bis 23 Prozent. Trotzdem entschied sich die Stadt für eine Anhebung auf 20 Prozent. In konkreten Zahlen bedeutet das: ab nächstem Jahr zahlen Eltern monatlich für ihr Krippenkind nicht mehr 190 Euro, sondern 206,19 Euro.

Politische Lager reagieren unterschiedlich

In den politischen Lagern stößt das auf unterschiedliche Resonanz. „Ich verstehe nicht, dass Eltern überhaupt zahlen müssen“, sagt Michael Eichhorn (Linke), der die gesamte Satzung für absurd hält. Ablehnend äußert sich auch Martin Schäfer ( Bündnis 90/Die Grünen): „Bei höheren Kosten erwarten Eltern auch höhere Qualität.“ Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof) hält dagegen: „Die Qualität ist bei uns sehr hoch. Und im Übrigen ist die Abschaffung der Beträge eine politische Entscheidung, über die wir nicht zu befinden haben.“

Während Doris Meinel ( FDP) dafür plädiert, nicht jedes Jahr in kleinen Schritten die Beiträge anzuheben, halten Hermann Kinne (Wählervereinigung Fuchshain) und Sven Lehmann ( AfD) genau dieses Vorgehen für richtig. Trotz der Steigerung bleibt Naunhof mit seinen Beiträgen weiter im Durchschnitt umliegender Kommunen.

Zusätzliche Hortgebühr rechnet sich nicht

Seit dem 1. November vergangenen Jahres hatte die Stadt 50 Cent pro Stunde zusätzlich verlangt, wenn in Ferien und an schulfreien Tagen Kinder die täglich vereinbarte Zeit im Hort überschritten. „Bis zu den Sommerferien wurden 371 Fälle erfasst, was zu 1246 Euro Mehreinnahmen führte“, rechnet Hauptamtsleiterin Simone Leutbecher vor. Für die Bearbeitung wären im Gegenzug 1245 Euro drauf gegangen.

Suche nach Alternative

Bei einem Gewinn von einem Euro stünden Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Deshalb, so Leutbecher, wolle die Verwaltung mit der Hortleitung und gegebenenfalls dem Elternrat bis zum Jahresende eine Alternative finden.

Von Frank Pfeifer